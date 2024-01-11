Kandil mesajları 2024! Regaib Kandili'ne özel kısa mesaj gönderin! Hayırlı Kandiller Bugün Regaib Kandili! Regaib gecesi, Kur’an’da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen önemli günlerden bir tanesi. Bugüne özel sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel kandil mesajlarını hazırladık. 2024 kandil mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Regaib Kandili'ne özel kısa mesajları ve sözleri akrabalarınıza gönderebilirsiniz.

Bugün Regaib Kandili! Regaib gecesi, Kur’an’da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen önemli günlerden bir tanesi. Bugüne özel sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel kandil mesajlarını hazırladık. 2024 kandil mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Regaib Kandili'ne özel kısa mesajları ve sözleri akrabalarınıza gönderebilirsiniz. İşte en güzel kandil mesajları 2024.... 1 | 20

Regaip Kandili'nin, İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun... 2 | 20

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun. 3 | 20