Karaciğer büyümesi nedir? Karaciğer büyümesinin belirtileri nelerdir?

Karaciğer tümörleri ve kistleri: İyi huylu veya kötü huylu tümörler ve kistler karaciğerin büyümesine neden olabilir.

Kalp yetmezliği: Kalbin yeterince kan pompalayamaması durumunda karaciğerde kan birikimi ve büyüme olabilir.

Metabolik hastalıklar: Demir (hemokromatozis) veya bakır (Wilson hastalığı) gibi maddelerin karaciğerde anormal birikimi.

Safra yolu tıkanıklıkları: Safra akışının engellenmesi karaciğerde baskıya ve büyümeye yol açabilir.

Otoimmün karaciğer hastalıkları: Bağışıklık sisteminin yanlışlıkla karaciğer hücrelerine saldırması.

Bazı ilaçlar ve toksinler: Bazı ilaçların yan etkileri veya toksik maddelere maruz kalma karaciğer hasarına ve büyümesine neden olabilir.