Karaciğer büyümesi nedir? Karaciğer büyümesinin belirtileri nelerdir?
Karaciğer büyümesi, tıbbi adıyla hepatomegali, karaciğerin normal boyutlarından daha büyük olması durumudur. Normal bir yetişkinin karaciğeri yaklaşık 12-15 cm boyutlarındadır. Bu boyutların üzerine çıkması karaciğer büyümesi olarak kabul edilir. Karaciğer büyümesi başlı başına bir hastalık değildir. Genellikle altta yatan başka bir tıbbi durumun belirtisidir. Karaciğeri etkileyen çeşitli hastalıklar veya durumlar karaciğerin büyümesine neden olabilir.
Karaciğer nedenleri nelerdir?
Karaciğer büyümesine yol açabilen birçok farklı neden bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:
Karaciğer yağlanması (Steatoz): Karaciğer hücrelerinde aşırı yağ birikmesi. Obezite, diyabet, yüksek kolesterol ve alkol tüketimi gibi durumlarla ilişkilidir.
Alkolle ilişkili karaciğer hastalığı: Uzun süreli ve aşırı alkol tüketimi karaciğer hasarına ve büyümesine neden olabilir.
Viral hepatitler (A, B, C, D, E): Karaciğer iltihaplanmasına ve büyümesine yol açan viral enfeksiyonlar.
Diğer enfeksiyonlar: Bakteriyel veya paraziter enfeksiyonlar karaciğeri etkileyebilir.
Siroz: Kronik karaciğer hastalıklarının ilerlemesi sonucu karaciğer dokusunun hasar görmesi ve yerini bağ dokusunun alması.
Karaciğer tümörleri ve kistleri: İyi huylu veya kötü huylu tümörler ve kistler karaciğerin büyümesine neden olabilir.
Kalp yetmezliği: Kalbin yeterince kan pompalayamaması durumunda karaciğerde kan birikimi ve büyüme olabilir.
Metabolik hastalıklar: Demir (hemokromatozis) veya bakır (Wilson hastalığı) gibi maddelerin karaciğerde anormal birikimi.
Safra yolu tıkanıklıkları: Safra akışının engellenmesi karaciğerde baskıya ve büyümeye yol açabilir.
Otoimmün karaciğer hastalıkları: Bağışıklık sisteminin yanlışlıkla karaciğer hücrelerine saldırması.
Bazı ilaçlar ve toksinler: Bazı ilaçların yan etkileri veya toksik maddelere maruz kalma karaciğer hasarına ve büyümesine neden olabilir.
Karaciğer büyümesinin belirtileri nelerdir?
Karaciğer büyümesi genellikle belirgin bir belirti vermeyebilir ve çoğu zaman başka nedenlerle yapılan muayeneler sırasında tesadüfen fark edilir. Ancak bazı durumlarda aşağıdaki belirtiler görülebilir:
Karın ağrısı veya rahatsızlık, özellikle karnın sağ üst kısmında dolgunluk veya ağrı hissi.
Karında şişlik (asit)
Halsizlik ve yorgunluk.
İştahsızlık
Mide bulantısı ve kusma
Kilo kaybı veya kilo alma
Sarılık
İdrar renginde koyulaşma
Dışkı renginde soluklaşma karaciğer büyümesinin belirtilerindendir.
Karaciğer büyümesinin tedavisi
Karaciğer büyümesinin tedavisi, altta yatan nedene yöneliktir. Tedavi planı, karaciğer büyümesine neden olan spesifik hastalığa veya duruma bağlı olarak değişir. Bazı tedavi yaklaşımları şunlardır:
Altta yatan hastalığın tedavisi: Enfeksiyonlar için ilaçlar (antiviral, antibiyotik vb.), otoimmün hastalıklar için immünsüpresanlar, metabolik hastalıklar için özel tedaviler vb.
Yaşam tarzı değişiklikleri: Alkol tüketiminin bırakılması, sağlıklı beslenme, kilo verme, düzenli egzersiz (karaciğer yağlanması durumunda)