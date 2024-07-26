Karaciğer yağlanması nedir? Karaciğer yağlanmasına iyi gelen muhteşem besinler!
Tıpta “hepatik steatoz” olarak adlandırılan karaciğer yağlanması, vücudun en büyük ikinci organı olan karaciğerde çok fazla yağ birikimi ile karakterize bir sağlık problemidir. Peki, karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir? Karaciğer yağlanmasına hangi besinler iyi gelir? İşte, karaciğer ve karaciğer yağlanmasına dair detaylar…
Karaciğerin işlevleri nelerdir?
Karaciğerin önemli işlevleri, beslenmeye bağlı olarak gösterdiği hepatik aktivite ve safranın salınımıdır. Safra asitlerinin salımının artması, bazı besin maddelerine bağlı olarak değişebilir. Besin maddelerinin alımından hemen sonra da hepatik aktivite değişir. Besinlerin kullanımı açısından karaciğer, depolama, besinlerin metabolizması ve regülasyonu gibi aktiviteler gösterir. Glikojen, lipidler ve bazı proteinlerde önemli ölçüde karaciğerde depo edilirler. Amino asitlerin deaminasyonu ve üre oluşumu hepatik hücrelerde gerçekleşir.
Karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir?
İştahsızlık
Kilo kaybı
Halsizlik ve yorgunluk
Mide bulantısı ve kusma
Sarılık
Karın ağrısı
Karında şişlik
Karaciğer yağlanmasının nedenleri nelerdir?
Alkol kullanan kişilerde alkole bağlı karaciğer yağlanması görülebilirken, alkol kullanmayan kişilerde obezite, kanda yüksek kan şekeri bulunması, insülin direnci, trigliserit, hareketsiz yaşam, ilaç kullanımı, hamilelik, yağ ve kolesterolün yüksek olması gibi nedenlerden karaciğer yağlanması görülebilir.
Karaciğer yağlanması nasıl teşhis edilir?
Kan yağları, karaciğer testleri ve aspartat aminotransferaz testi (AST), bilirubinler ve gamma glutamil transferaz (GGT), viral hepatit testleri (Hepatit B ve Hepatit D) karaciğer yağlanmasından şüphelenilen her hastada bakılması gereken testlerdir. Görüntüleme yöntemi olarak ilk tercih edilen yöntem ultrasonografidir. Bazı hastalarda doktor, karaciğer biyopsisi isteyebilir.