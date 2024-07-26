Karaciğer yağlanması nedir? Karaciğer yağlanmasına iyi gelen muhteşem besinler!

Karaciğerin işlevleri nelerdir?

Karaciğerin önemli işlevleri, beslenmeye bağlı olarak gösterdiği hepatik aktivite ve safranın salınımıdır. Safra asitlerinin salımının artması, bazı besin maddelerine bağlı olarak değişebilir. Besin maddelerinin alımından hemen sonra da hepatik aktivite değişir. Besinlerin kullanımı açısından karaciğer, depolama, besinlerin metabolizması ve regülasyonu gibi aktiviteler gösterir. Glikojen, lipidler ve bazı proteinlerde önemli ölçüde karaciğerde depo edilirler. Amino asitlerin deaminasyonu ve üre oluşumu hepatik hücrelerde gerçekleşir.