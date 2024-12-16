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  4. Karadeniz'in efsane tadı: 40 yıllık Samsunlu şeften meşhur Bafra pidesi tarifi!

Karadeniz'in efsane tadı: 40 yıllık Samsunlu şeften meşhur Bafra pidesi tarifi!

Mis gibi tereyağı, soğanlı kıymalı enfes harcı ve çıtır hamuruyla, Karadeniz’in en sevilen lezzetlerinden biri olan Bafra pidesi nasıl yapılır? İşte, Samsunlu şeften meşhur Bafra pidesi tarifi…

Karadeniz'in efsane tadı: 40 yıllık Samsunlu şeften meşhur Bafra pidesi tarifi! - Sayfa 1

BAFRA PİDESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

HAMURU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 su bardağı un

1 su bardağı su

1 silme çay kaşığı instant maya

1 silme çay kaşığı tuz

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Karadeniz'in efsane tadı: 40 yıllık Samsunlu şeften meşhur Bafra pidesi tarifi! - Sayfa 2

İÇ HARCI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

300 gram az yağlı dana kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

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Karadeniz'in efsane tadı: 40 yıllık Samsunlu şeften meşhur Bafra pidesi tarifi! - Sayfa 3

ÜZERİ İÇİN GEREKLİ MALZEME

4 yemek kaşığı tereyağı

 1 adet yumurta sarısı

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Karadeniz'in efsane tadı: 40 yıllık Samsunlu şeften meşhur Bafra pidesi tarifi! - Sayfa 4

SAMSUNLU ŞEF'TEN BAFRA PİDESİ TARİFİ

BAFRA PİDESİ NASIL YAPILIR?

Hamur için un, su ve mayayı birleşene kadar karıştırılır ve tezgahın üzerinde ya da derin bir kapta 5 dakika yoğrulur.

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