Karadeniz'in efsane tadı: 40 yıllık Samsunlu şeften meşhur Bafra pidesi tarifi!

SAMSUNLU ŞEF'TEN BAFRA PİDESİ TARİFİ

BAFRA PİDESİ NASIL YAPILIR?

Hamur için un, su ve mayayı birleşene kadar karıştırılır ve tezgahın üzerinde ya da derin bir kapta 5 dakika yoğrulur.