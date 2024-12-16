Karadeniz'in efsane tadı: 40 yıllık Samsunlu şeften meşhur Bafra pidesi tarifi!
Mis gibi tereyağı, soğanlı kıymalı enfes harcı ve çıtır hamuruyla, Karadeniz’in en sevilen lezzetlerinden biri olan Bafra pidesi nasıl yapılır? İşte, Samsunlu şeften meşhur Bafra pidesi tarifi…
BAFRA PİDESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?
HAMURU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
3 su bardağı un
1 su bardağı su
1 silme çay kaşığı instant maya
1 silme çay kaşığı tuz
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İÇ HARCI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
300 gram az yağlı dana kıyma
1 adet kuru soğan
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
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