Karadeniz’in gözde lezzeti! Ustasından hamsili pilav tarifi
Hamsili pilav, Karadeniz Bölgesi’nde özellikle hamsinin bol olduğu dönemlerde sıklıkla yapılan enfes bir lezzettir. Peki, hamsili pilav nasıl yapılır? İşte, ustasından hamsili pilav tarifi…
HAMSİLİ PİLAV İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
2 kilo hamsi
Yarım su bardağı zeytinyağı
2 adet soğan (ince yemeklik doğranmış olmalı)
2 su bardağı baldo pirinç
Tuz
Karabiber
1 tatlı kaşığı yenibahar
1 tepeleme yemek kaşığı kuru nane
Yarım su bardağı kuş üzümü
1 yemek kaşığı toz şeker
1 adet defne yaprağı
2 su bardağı su
Yarım bağ dereotu
Kabı yağlamak için tereyağı
HAMSİLİ PİLAV NASIL YAPILIR?
Hamsiler ayıklanır. Ayıklanmış hamsilerin orta kılçıkları çıkartılır. Bol suda yıkayıp süzgece alınarak fazla suyu süzdürülür.