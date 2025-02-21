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  4. Karadeniz’in gözde lezzeti! Ustasından hamsili pilav tarifi

Karadeniz’in gözde lezzeti! Ustasından hamsili pilav tarifi

Hamsili pilav, Karadeniz Bölgesi’nde özellikle hamsinin bol olduğu dönemlerde sıklıkla yapılan enfes bir lezzettir. Peki, hamsili pilav nasıl yapılır? İşte, ustasından hamsili pilav tarifi…

Karadeniz’in gözde lezzeti! Ustasından hamsili pilav tarifi - Sayfa 1

HAMSİLİ PİLAV İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 kilo hamsi

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 adet soğan (ince yemeklik doğranmış olmalı)

2 su bardağı baldo pirinç

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tepeleme yemek kaşığı kuru nane

Yarım su bardağı kuş üzümü

1 yemek kaşığı toz şeker

1 adet defne yaprağı

2 su bardağı su

Yarım bağ dereotu

Kabı yağlamak için tereyağı

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Karadeniz’in gözde lezzeti! Ustasından hamsili pilav tarifi - Sayfa 2

ÜZERİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 dilim limon

Tereyağı

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Karadeniz’in gözde lezzeti! Ustasından hamsili pilav tarifi - Sayfa 3

HAMSİLİ PİLAV NASIL YAPILIR?

Hamsiler ayıklanır. Ayıklanmış hamsilerin orta kılçıkları çıkartılır. Bol suda yıkayıp süzgece alınarak fazla suyu süzdürülür.

 

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Karadeniz’in gözde lezzeti! Ustasından hamsili pilav tarifi - Sayfa 4

Kuş üzümü bir kaseye alınır ve üzerine sıcak su ilave ederek bekletilir. Pilav tenceresine zeytinyağını koyulur. İnce yemeklik doğranmış soğanlar eklenerek yumuşayana kadar sotelenir. Pirinç de eklenerek kavurmaya devam edilir.

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