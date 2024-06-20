Karanfil yağının faydaları nelerdir?
Karanfil yağı, karanfil bitkisinin çiçek tomurcuklarından damıtma veya ekstraksiyon yoluyla elde edilen bir yağdır. Peki, karanfil yağının faydaları nelerdir? Karanfil yağı nasıl kullanılır? İşte detaylar…
Karanfil yağı nedir?
Karanfil yağı, karanfil ağacının kurutulmuş çiçek tomurcuklarından damıtılması elde edilen uçucu bir yağdır.
Karanfil yağının faydaları nelerdir?
Karanfil yağı antiseptik ve antibiyotik etkisi olduğundan cilt problemlerini önler.
Sivilce ve güneş kaynaklı cilt lekelerini giderir. Cildinizin canlı görünmesini sağlar. Bunun için Hindistan cevizi yağı veya jojoba yağı ile karıştırarak cildinize uygulamanız yeterlidir.
Saç köklerini beslediği için saç dökülmesine karşı etkilidir.Karanfil yağı soğuk algınlığı gibi solunum sorunlarının tedavisine yardımcıdır.
Antikanser içeriğiyle kanser hücrelerini öldürmede ve büyümesini önleyebilir.
Ülser oluşumunu engeller.
Kalp sağlığını korur.
Kas ağrılarını hafifletir.
İltihaplanmaları önler ve giderir.
Hafızayı güçlendirir.
Mide bulantısı ve kusma gibi mide problemlerine iyi gelir.
Kan dolaşımını artırarak vücuttaki dokuların işlevselliğine iyi gelir.
Karanfil yağı nasıl yapılır?
3 yemek kaşığı kuru karanfili havana alınır. Ardından tohumlar ezilir ve küçük bir cam kavanoza aktarılır. Kavanozun yarısına kadar zeytinyağı ya da hindistan cevizi yağı ilave edilir. Kavanoz güneş alan bir pencerenin önüne yerleştirilir. Yağın demlenmesi için kavanoz her gün sallanmalıdır. Yedinci günün sonunda karanfil kokusunu ve rengini alan yağ, bir kez daha sallanmalıdır. Ardından karanfil kalıntılarını karışımdan ayırmak için yağ bir süzgeçten geçirilir. Elde edilen yağ, hava geçirmez bir kaba aktarılarak saklanır.