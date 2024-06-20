Karanfil yağının faydaları nelerdir?

Karanfil yağı nasıl yapılır?

3 yemek kaşığı kuru karanfili havana alınır. Ardından tohumlar ezilir ve küçük bir cam kavanoza aktarılır. Kavanozun yarısına kadar zeytinyağı ya da hindistan cevizi yağı ilave edilir. Kavanoz güneş alan bir pencerenin önüne yerleştirilir. Yağın demlenmesi için kavanoz her gün sallanmalıdır. Yedinci günün sonunda karanfil kokusunu ve rengini alan yağ, bir kez daha sallanmalıdır. Ardından karanfil kalıntılarını karışımdan ayırmak için yağ bir süzgeçten geçirilir. Elde edilen yağ, hava geçirmez bir kaba aktarılarak saklanır.