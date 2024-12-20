Karbonat ve sirkeyi unutturan karışım. Tıkanmış lavabolar anında açılacak

SODA KRİSTALLERİNİN GÜCÜ...

Soda kristalleri, tıkanık lavaboların doğal ve etkili bir şekilde açılmasında yardımcı olabilir. İçerdikleri güçlü alkali yapıyla, lavabodaki yağ, sabun artıkları ve yemek kalıntılarını çözerek tıkanıklığı gidermeye destek olurlar. Kullanımı oldukça basittir: bir miktar soda kristalini lavaboya döktükten sonra üzerine kaynar su eklenir. Bu karışım, tıkanıklığa neden olan kalıntıları parçalayarak suyun tekrar serbestçe akmasını sağlar. Kimyasal ürünlere kıyasla çevre dostu bir alternatif olan soda kristalleri, düzenli kullanıldığında lavaboda biriken kirlerin oluşumunu da engelleyebilir.