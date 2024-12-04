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  4. Kardiyoloji uzmanları uyarıyor: Kalbinizi ihmal etmeyin! İşte, kalp yetmezliğinin 12 belirtisi

Kardiyoloji uzmanları uyarıyor: Kalbinizi ihmal etmeyin! İşte, kalp yetmezliğinin 12 belirtisi

Kalp yetmezliği, kalbin vücuda yeterince kan pompalayamamasıdır. Kalp yetmezliği ciddi bir durumdur ancak erken teşhis ve uygun tedavi ile yönetilebilir. Peki, kalp yetmezliğinin tedavisinde hangi yollar izlenir? İşte, kalp yetmezliğine dair detaylar...

Kardiyoloji uzmanları uyarıyor: Kalbinizi ihmal etmeyin! İşte, kalp yetmezliğinin 12 belirtisi - Sayfa 1

KALP YETMEZLİĞİ NEDİR?

Kalbin vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kan pompalayamamasına kalp yetmezliği denir.  Kalp yetmezliği, hayatı tehdit edebilecek bir sağlık sorunudur. Belirtilerinin erken fark edilmesi, yaşam kalitesini artırmak ve komplikasyonları önlemek için hayati öneme sahiptir.

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Kardiyoloji uzmanları uyarıyor: Kalbinizi ihmal etmeyin! İşte, kalp yetmezliğinin 12 belirtisi - Sayfa 2

KALP YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Nefes darlığı

Kalp çarpıntısı

Göğüs ağrısı

Yorgunluk ve halsizlik

Boyun bölgesindeki kan damarlarının belirginleşmesi

Bacaklar, karın ve ayak bileklerinde görülen şişlikler

Ani kilo artışı

Konsantrasyon güçlüğü

Geceleri sık idrara çıkma

Soğuk el ve ayaklar

Kuru öksürük

Nefes verirken ıslık sesine benzer ses çıkarma kalp yetmezliğinin belirtilerindendir.

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Kardiyoloji uzmanları uyarıyor: Kalbinizi ihmal etmeyin! İşte, kalp yetmezliğinin 12 belirtisi - Sayfa 3

KALP YETMEZLİĞİNE NEDEN OLAN HASTALIKLAR NELERDİR?

Kalp krizi

Koroner arter hastalığı

Kardiyomiyopati

Miyokardit

Diyabet

Böbrek yetmezliği

Kalp kapağı hastalıkları

Konjenital Kalp Hastalıkları

Akciğer hastalıkları kalp yetmezliğine neden olan hastalıklardır.

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Kardiyoloji uzmanları uyarıyor: Kalbinizi ihmal etmeyin! İşte, kalp yetmezliğinin 12 belirtisi - Sayfa 4

KALP YETMEZLİĞİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

BNP ve NT-proBNP

BNP ve NT-proBNP, kalp yetmezliğini teşhis etmeye ve izlemeye yardımcı olmak için kullanılan kan testleridir.

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