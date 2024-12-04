Kardiyoloji uzmanları uyarıyor: Kalbinizi ihmal etmeyin! İşte, kalp yetmezliğinin 12 belirtisi
Kalp yetmezliği, kalbin vücuda yeterince kan pompalayamamasıdır. Kalp yetmezliği ciddi bir durumdur ancak erken teşhis ve uygun tedavi ile yönetilebilir. Peki, kalp yetmezliğinin tedavisinde hangi yollar izlenir? İşte, kalp yetmezliğine dair detaylar...
KALP YETMEZLİĞİ NEDİR?
Kalbin vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kan pompalayamamasına kalp yetmezliği denir. Kalp yetmezliği, hayatı tehdit edebilecek bir sağlık sorunudur. Belirtilerinin erken fark edilmesi, yaşam kalitesini artırmak ve komplikasyonları önlemek için hayati öneme sahiptir.
KALP YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Nefes darlığı
Kalp çarpıntısı
Göğüs ağrısı
Yorgunluk ve halsizlik
Boyun bölgesindeki kan damarlarının belirginleşmesi
Bacaklar, karın ve ayak bileklerinde görülen şişlikler
Ani kilo artışı
Konsantrasyon güçlüğü
Geceleri sık idrara çıkma
Soğuk el ve ayaklar
Kuru öksürük
Nefes verirken ıslık sesine benzer ses çıkarma kalp yetmezliğinin belirtilerindendir.
KALP YETMEZLİĞİNE NEDEN OLAN HASTALIKLAR NELERDİR?
Kalp krizi
Koroner arter hastalığı
Kardiyomiyopati
Miyokardit
Diyabet
Böbrek yetmezliği
Kalp kapağı hastalıkları
Konjenital Kalp Hastalıkları
Akciğer hastalıkları kalp yetmezliğine neden olan hastalıklardır.