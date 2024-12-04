Kardiyoloji uzmanları uyarıyor: Kalbinizi ihmal etmeyin! İşte, kalp yetmezliğinin 12 belirtisi

KALP YETMEZLİĞİ NEDİR?

Kalbin vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kan pompalayamamasına kalp yetmezliği denir. Kalp yetmezliği, hayatı tehdit edebilecek bir sağlık sorunudur. Belirtilerinin erken fark edilmesi, yaşam kalitesini artırmak ve komplikasyonları önlemek için hayati öneme sahiptir.