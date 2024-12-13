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  4. Karnıyarık sosuna kesinlikle eklenmeliymiş ; Çok daha lezzetli oluyor ve kıvam veriyor.

Karnıyarık sosuna kesinlikle eklenmeliymiş ; Çok daha lezzetli oluyor ve kıvam veriyor.

Karnıyarık pişirirken sosuna ekleyeceğiniz bu malzeme lezzetini artıracağı gibi kıvam da verecek.

Karnıyarık sosuna kesinlikle eklenmeliymiş ; Çok daha lezzetli oluyor ve kıvam veriyor. - Sayfa 1

Özellikle yaz aylarında bolca tüketilen karnıyarık soğuk havalarda da stoklanmış patlıcanlarla hazırlanabiliyor. Son derece faydalı ve besleyici bir yemek olan karnıyarık patlıcanlar doğru kızartıldığında çok daha lezzetli oluyor.

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Karnıyarık sosuna kesinlikle eklenmeliymiş ; Çok daha lezzetli oluyor ve kıvam veriyor. - Sayfa 2

SOSUNA EKLEMELİYMİŞİZ DAHA LEZZETLİ OLUYOR

Karnıyarık hazırlarken sosunun daha lezzetli olması için Hatay usulü ev yapımı domates salça kullanmalısınız. Bu salça yemeğin lezzetini artıracaktır.

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Karnıyarık sosuna kesinlikle eklenmeliymiş ; Çok daha lezzetli oluyor ve kıvam veriyor. - Sayfa 3

Ayrıca doğal ev yapımı salçanın yanında bir de zeytinyağı kullanmalısınız. Zeytinyağı sosun kıvam almasını sağlayacaktır.

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Karnıyarık sosuna kesinlikle eklenmeliymiş ; Çok daha lezzetli oluyor ve kıvam veriyor. - Sayfa 4

PATLICANLAR ASLA YAĞ ÇEKMİYOR

Patlıcanların yağ çekmesini önlemenin birden fazla yolu var. Ama en basit yöntem şu; patlıcan kabuklarını alacalı bir şekilde soyun.

 

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