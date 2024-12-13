Karnıyarık sosuna kesinlikle eklenmeliymiş ; Çok daha lezzetli oluyor ve kıvam veriyor.
Karnıyarık pişirirken sosuna ekleyeceğiniz bu malzeme lezzetini artıracağı gibi kıvam da verecek.
Özellikle yaz aylarında bolca tüketilen karnıyarık soğuk havalarda da stoklanmış patlıcanlarla hazırlanabiliyor. Son derece faydalı ve besleyici bir yemek olan karnıyarık patlıcanlar doğru kızartıldığında çok daha lezzetli oluyor.
SOSUNA EKLEMELİYMİŞİZ DAHA LEZZETLİ OLUYOR
Karnıyarık hazırlarken sosunun daha lezzetli olması için Hatay usulü ev yapımı domates salça kullanmalısınız. Bu salça yemeğin lezzetini artıracaktır.
Ayrıca doğal ev yapımı salçanın yanında bir de zeytinyağı kullanmalısınız. Zeytinyağı sosun kıvam almasını sağlayacaktır.