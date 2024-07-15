Karpuz çekirdeğinin faydaları nelerdir?

Karpuz çekirdeğinin faydaları

Cilt sağlığını korur. Karpuz çekirdeği içeriğinde bol miktarda magnezyum içerir. Bu da cildin daha parlak ve ışıltılı görünmesini sağlar. Öte yandan kaşıntılı egzama türü hastalıklara karşı etkilidir.

Karpuz çekirdeği; protein, magnezyum, çinko ve bakır deposudur. Bu nedenle saç sağlığını korur ve saçların kırılmasını önler.