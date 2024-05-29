Katarakt nedir? Katarakt neden olur?

Katarakt neden olur?

Katarakt doğuştan olabileceği gibi, travma sonrasında, diyabet gibi bazı sistemik hastalıklarda, üveit gibi bazı göz hastalıklarında, göz ameliyatlarından sonra veya kortizon gibi kullanılan bazı ilaçlara bağlı olarak gelişebilir. Ayrıca; uzun süre güneş ışınlarına maruz kalınması, yüksek tansiyon, radyasyon tedavisi, sigara kullanımı, alkol alımı da katarakt oluşumunu hızlandırır.