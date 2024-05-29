Katarakt nedir? Katarakt neden olur?
Katarakt, doğal göz merceğinin matlaşması ve yüzeyinde oluşan çeşitli lekelenmelerle birlikte saydamlığını yitirmesiyle oluşan, halk arasında “göze perde inme” olarak adlandırılan bir göz hastalığıdır. Peki, katarakt neden olur? Katarakt belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıldır? İşte detaylar…
Katarakt nedir?
Katarakt, gözün içinde odaklanmayı ve cisimlerin retina üzerine net düşmesini sağlayan ve saydam olması gereken lens dokusunun, çeşitli nedenlerle saydamlığını yitirmesine bağlı gelişen bir hastalıktır.
Katarakt neden olur?
Katarakt doğuştan olabileceği gibi, travma sonrasında, diyabet gibi bazı sistemik hastalıklarda, üveit gibi bazı göz hastalıklarında, göz ameliyatlarından sonra veya kortizon gibi kullanılan bazı ilaçlara bağlı olarak gelişebilir. Ayrıca; uzun süre güneş ışınlarına maruz kalınması, yüksek tansiyon, radyasyon tedavisi, sigara kullanımı, alkol alımı da katarakt oluşumunu hızlandırır.
Katarakt belirtileri nelerdir?
Bulanık ve net olmayan görüş
Özellikle gece karanlıkta artış gösteren görme problemleri
Renkleri soluk bir şekilde görmek
Bir şey okurken çok aydınlık ortama ihtiyaç duymak
Işığa karşı aşırı hassasiyet
Katarakt olan gözde çift görme
Katarakt nasıl tedavi edilir?
Katarakt oluştuktan sonra tek tedavi yöntemi ameliyattır. Bulanıklaşan lens, ameliyatla alınır ve bunun yerine yapay bir mercek yerleştirilir. Katarakt ameliyatı genellikle damlayla lokal anestezi ile yapılır. Çocuklarda ve bazı özel durumlarda erişkin hastalarda genel anestezi tercih edilebilir.