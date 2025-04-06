Katran gibi yağı söküp atıyor; Ocak temizliği yaparken suya 1 kaşık eklemelisiniz
Yağ kaplamış ve kararmış ocak gözlerini temizlemek için hazırladığınız suya ekleyeceğiniz 1 kaşık karbonat işleri değiştiriyor
Mutfakta en çok zahmeti çeken aletlerin başında ocaklar geliyor. Ocak gözleri de buna bağlı olarak kısa sürede kirleniyor.
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Özellikle süt kaynatma, reçel yapımı gibi durumlarda ocak gözleri çok hızlı ve yoğun kirleniyor.
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Ocak gözlerini temizlemek ise eskisi gibi zor ve zahmetli değil. Sirke, limon suyu ve karbonattan oluşan doğal malzemeleriniz varsa bu iş keyifli bile olabiliyor.
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