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  4. Katran gibi yağı söküp atıyor; Ocak temizliği yaparken suya 1 kaşık eklemelisiniz

Katran gibi yağı söküp atıyor; Ocak temizliği yaparken suya 1 kaşık eklemelisiniz

Yağ kaplamış ve kararmış ocak gözlerini temizlemek için hazırladığınız suya ekleyeceğiniz 1 kaşık karbonat işleri değiştiriyor

Katran gibi yağı söküp atıyor; Ocak temizliği yaparken suya 1 kaşık eklemelisiniz - Sayfa 1

Mutfakta en çok zahmeti çeken aletlerin başında ocaklar geliyor. Ocak gözleri de buna bağlı olarak kısa sürede kirleniyor.

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Katran gibi yağı söküp atıyor; Ocak temizliği yaparken suya 1 kaşık eklemelisiniz - Sayfa 2

Özellikle süt kaynatma, reçel yapımı gibi durumlarda ocak gözleri çok hızlı ve yoğun kirleniyor.

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Katran gibi yağı söküp atıyor; Ocak temizliği yaparken suya 1 kaşık eklemelisiniz - Sayfa 3

Ocak gözlerini temizlemek ise eskisi gibi zor ve zahmetli değil. Sirke, limon suyu ve karbonattan oluşan doğal malzemeleriniz varsa bu iş keyifli bile olabiliyor.

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Katran gibi yağı söküp atıyor; Ocak temizliği yaparken suya 1 kaşık eklemelisiniz - Sayfa 4

OCAK GÖZLERİNİ CAM GİBİ PARLATAN TEMİZLİK TÜYOSU

temizsozluk.com.tr’deki bilgiye göre ocak temizliği yaparken limon tuzu kullanabilirsiniz. Ocak gözünü temizlemek için limon tuzundan faydalanabilirsin.

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