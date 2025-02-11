Kayserili şefler püf noktalarını sır gibi saklıyor! İşte, ustasından enfes Kayseri yağlaması tarifi
Kayseri mutfağı denilince mantıdan sonra akla gelen lezzetlerden biri şüphesiz ki, şebit de denilen Kayseri yağlamasıdır. Peki, enfes tadıyla gönülleri fetheden Kayseri yağlaması nasıl yapılır? İşte, Kayserili şeften Kayseri yağlaması tarifi ve püf noktaları...
KAYSERİ YAĞLAMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?
KAYSERİ YAĞLAMASININ HAMURU İÇİN MALZEMELER
4 su bardağı un
Yarım su bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tuz
1 yemek kaşığı instant maya
1 tatlı kaşığı toz şeker
KAYSERİ YAĞLAMASININ İÇİ İÇİN MALZEMELER
350-400 gram kıyma
3 adet rendelenmiş domates
1,5 yemek kaşığı domates salçası
1 adet soğan
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
Yarım su bardağı su
KAYSERİ YAĞLAMASI NASIL YAPILIR?
Kayseri yağlamasının hamurunun yapımı için bir kabın içine un alınır ve ortasına bir havuz açılır. Ilık süt, maya, sıvı yağ, tuz ve şekeri eklenerek karıştırılır.