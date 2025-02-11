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  4. Kayserili şefler püf noktalarını sır gibi saklıyor! İşte, ustasından enfes Kayseri yağlaması tarifi

Kayserili şefler püf noktalarını sır gibi saklıyor! İşte, ustasından enfes Kayseri yağlaması tarifi

Kayseri mutfağı denilince mantıdan sonra akla gelen lezzetlerden biri şüphesiz ki, şebit de denilen Kayseri yağlamasıdır. Peki, enfes tadıyla gönülleri fetheden Kayseri yağlaması nasıl yapılır? İşte, Kayserili şeften Kayseri yağlaması tarifi ve püf noktaları...

Kayserili şefler püf noktalarını sır gibi saklıyor! İşte, ustasından enfes Kayseri yağlaması tarifi - Sayfa 1

KAYSERİ YAĞLAMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

KAYSERİ YAĞLAMASININ HAMURU İÇİN MALZEMELER

4 su bardağı un

Yarım su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

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Kayserili şefler püf noktalarını sır gibi saklıyor! İşte, ustasından enfes Kayseri yağlaması tarifi - Sayfa 2

KAYSERİ YAĞLAMASININ İÇİ İÇİN MALZEMELER

350-400 gram kıyma

3 adet rendelenmiş domates

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1 adet soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı su

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Kayserili şefler püf noktalarını sır gibi saklıyor! İşte, ustasından enfes Kayseri yağlaması tarifi - Sayfa 3

KAYSERİ YAĞLAMASI NASIL YAPILIR?

 Kayseri yağlamasının hamurunun yapımı için bir kabın içine un alınır ve ortasına bir havuz açılır. Ilık süt, maya, sıvı yağ, tuz ve şekeri eklenerek karıştırılır.

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Kayserili şefler püf noktalarını sır gibi saklıyor! İşte, ustasından enfes Kayseri yağlaması tarifi - Sayfa 4

Ilık su azar azar eklenerek hamur yoğrulur. Temiz bir kabın içine hafifçe un serpilir ve hamurun içine aktarılır.

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