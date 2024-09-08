Kek pişirirken yapılan 7 hata! Ev hanımları bu yanlışları sürekli yapıyor kek asla kabarmıyor
Kekim kabarmıyor ve dağılıyor ne yapmalıyım diyen ev hanımlarına öneriler : Bu bilgiler sayesinde pişirdiğiniz kek kalıbından taşıyor ve asla dağılmıyor
Kek, günün her saati tüketilebilen en lezzet ve en tatlı atıştırmalıklardan biridir. Çayın yanında favori ürünlerden kek, çoğu zaman ev hanımlarının yaptığı yanlışlar sebebiyle çok çabuk sönüyor ve dağılıyor. Şimdi sizlere kekin sönmesine neden olan ve dağılmasına yol açan hataları açıklayacağız. Genellikle bu 7 hatayı yapan ev hanımlarının kekleri kabarmıyor. İşte işi kolaylaştıracak ve daha lezzetli hale getirecek kek tarifi...
Yemek.com sitesinde paylaşılan bir içerikte, ev hanımlarının kek pişirirken sürekli olarak yaptığı yanlışlar açıklandı. İşte kekin sönmesine ve dağılmasına neden olan 7 hata şöyle:
1. Yumurtaları sarı ve beyazını ayırmadan ekliyorsunuz
2. Kuru malzemeleri elemeden tarife katıyorsunuz