Kek pişirirken yapılan 7 hata! Ev hanımları bu yanlışları sürekli yapıyor kek asla kabarmıyor

Kek, günün her saati tüketilebilen en lezzet ve en tatlı atıştırmalıklardan biridir. Çayın yanında favori ürünlerden kek, çoğu zaman ev hanımlarının yaptığı yanlışlar sebebiyle çok çabuk sönüyor ve dağılıyor. Şimdi sizlere kekin sönmesine neden olan ve dağılmasına yol açan hataları açıklayacağız. Genellikle bu 7 hatayı yapan ev hanımlarının kekleri kabarmıyor. İşte işi kolaylaştıracak ve daha lezzetli hale getirecek kek tarifi...