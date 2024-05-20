Kekik suyunun faydaları nelerdir? Kimler kekik suyu tüketmemeli?
Kendine has kokusu ve aromasıyla mutfakların vazgeçilmez baharatı olan kekiğin çiçekleri, yaprakları, yağı ve suyu ilaç olarak kullanılır. Peki, kekik suyunun faydaları nelerdir? Kekik suyu nasıl kullanılır? Kimler kekik suyu tüketmemeli? İşte detaylar...
Kekik suyunun faydaları nelerdir?
Yüksek oranda antioksidan özelliğine sahip olan kekik suyu, vücudun bağışıklık sistemini güçlendir.
Ağız ve diş eti sağlığını korur. Ağızdaki bakterileri azaltır.
Açık yaraların üzerine bulunan mikropların temizlenmesini sağlar.
Kanser hücrelerinin oluşumunu engeller.
Meydana gelen tümörlerin yayılmasının önüne geçer.
Kekik suyu, öksürük ve soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur.
Kekik suyu metabolizmayı hızlandırır. Bu sayede kilo vermeyi kolaylaştırır.
Sindirim sistemi rahatsızlıkları için kullanılabilen kekik suyu mide yanması, ekşimesi ve bulantısına faydalıdır.
İdrar söktürücü özelliği vardır.
Kekik suyu nasıl kullanılır?
Kekik suyu içilerek tüketilebildiği gibi gargara yapılarak da kullanılabilir.