Kelle paçadan bile 5 kat daha şifalı; Burun akıntısı ve boğaz ağrısını anında kesiyor.
Soğuk havalarda kelle paça çorbasından daha faydalı ve ucuz olan tavuk çorbası burun akıntısı ile boğaz ağrısını anında kesiyor.
Havaların iyice soğumasıyla ev hanımları çorba pişirmeye başladı. Pişirmesi maliyetli ve zor olan kelle paça çorbası çok tercih edilse de zahmeti gözde büyüyebiliyor.
Fakat uzman doktorların tavsiye ettiği tavuk çorbası da en az kelle paça kadar şifalı. Hatta kelle paçadan bile şifalı olduğu biliniyor. Bu nedenle burun akıntısı ve boğaz ağrısı için uzmanlar tavuk çorbasını öneriyor.
SOĞUK ALGINLIĞINI BIÇAK GİBİ KESİYOR
Soğuk algınlığını adeta bıçak gibi kesen tavuk suyu çorba bağışıklık sistemini adeta çelikten duvar gibi örüyor. Protein kaynağı olan tavuk etinden yapılan çorba, burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlik gibi şikayeti olanlar için de birebir…