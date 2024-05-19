Kemik suyunun faydaları saymakla bitmiyor!
Kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi amino asit ve mineral kaynağı olan, zararlı etkenlere karşı bağışıklığı koruyan kemik suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Peki, kemik suyunun faydaları neler? Günde ne kadar kemik suyu tüketmeliyiz? İşte detaylar...
Kemik suyu, hücrelerin su seviyesini korumaktan ve hücrelerin yenilenmesini hızlandırmaktan ve bağırsak sağlığınızı iyileştirmekten sorumlu olan "glutamin" adı verilen bir amino asit içerir. Amino asitler, vücutta bulunan ve vücudun yiyecekleri parçalamasına yardımcı olan çeşitli proteinleri oluşturmak için bir araya gelen mikroskobik moleküllerdir.
Kemik suyu, kemiklerin uzun süre kaynatılmasıyla yapılır. Bu, kemik suyuna etli tadını veren ve aktin ve jelatin gibi makro besinleri serbest bırakan proteinlerin salınmasıyla sonuçlanır. Böylece, kemik suyu sindirime yardımcı olur ve bağırsak sağlığını destekler. Aktin, vücudunuzda bulunan ve bağırsaklarınız, mideniz ve kan damarlarınız gibi istemsiz kaslarınızın kasılmasından ve genişlemesinden sorumlu olan temel bir moleküldür. Aktin, besinlerin daha iyi emilmesine yardımcı olur ve besinleri çok daha iyi bir şekilde emme yeteneğini artırarak bağırsak sağlığınızı iyileştirir.
Kemik suyu, bağışıklık sistemini güçlendirir. Et suyunu yapmak için kullanılan kemiklerde bulunan kemik iliği, prolin adı verilen yüksek düzeyde bir amino asit içerir. Prolin, vücudunuzdaki proteinleri sentezlemede, metabolizmayı düzenlemede, yaralarınızı iyileştirmede ve bağışıklığınızı geliştirmede önemli bir rol oynar.
Kemik suyu, cilt ve eklem sağlığını korur. Kemik suyunda bulunan kolajen, cildinizin ve eklemlerinizin sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. Kolajen, yaşlandıkça cildinizin elastikiyetini korumak için gereklidir ve ayrıca cildinizi UV ışın hasarından korur.