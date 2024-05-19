Kemik suyunun faydaları saymakla bitmiyor!

Kemik suyu, kemiklerin uzun süre kaynatılmasıyla yapılır. Bu, kemik suyuna etli tadını veren ve aktin ve jelatin gibi makro besinleri serbest bırakan proteinlerin salınmasıyla sonuçlanır. Böylece, kemik suyu sindirime yardımcı olur ve bağırsak sağlığını destekler. Aktin, vücudunuzda bulunan ve bağırsaklarınız, mideniz ve kan damarlarınız gibi istemsiz kaslarınızın kasılmasından ve genişlemesinden sorumlu olan temel bir moleküldür. Aktin, besinlerin daha iyi emilmesine yardımcı olur ve besinleri çok daha iyi bir şekilde emme yeteneğini artırarak bağırsak sağlığınızı iyileştirir.