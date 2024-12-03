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  4. Kendi küçük lezzeti büyük! 30 yıllık pastane ustasından orijinal ekler pasta tarifi

Kendi küçük lezzeti büyük! 30 yıllık pastane ustasından orijinal ekler pasta tarifi

Yumuşacık hamuru, dolgu kreması ve çikolatasıyla damaklarda enfes bir tat bırakan ekler pasta evde de çok rahat bir şekilde yapılabilmektedir. Peki, ekler pasta nasıl yapılır? İşte, 30 yıllık pastane ustasından püf noktalarıyla ekler pasta tarifi…

Kendi küçük lezzeti büyük! 30 yıllık pastane ustasından orijinal ekler pasta tarifi - Sayfa 1

EKLER PASTA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

HAMURU İÇİN MALZEMELER

7 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1/4 çay kaşığı tuz

1 su bardağı su

1 paket vanilin

4 adet yumurta

1 su bardağından 2 yemek kaşığı fazla un

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Kendi küçük lezzeti büyük! 30 yıllık pastane ustasından orijinal ekler pasta tarifi - Sayfa 2

KREMA DOLGUSU İÇİN MALZEMELER

3 su bardağı süt

1 adet yumurta sarısı

3 silme yemek kaşığı un

2 silme yemek kaşığı buğday nişastası

6 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

 1 paket krem şanti

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Kendi küçük lezzeti büyük! 30 yıllık pastane ustasından orijinal ekler pasta tarifi - Sayfa 3

ÇİKOLATA SOS İÇİN MALZEME

200 gram çikolata ( Sütlü ya da bitter)

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Kendi küçük lezzeti büyük! 30 yıllık pastane ustasından orijinal ekler pasta tarifi - Sayfa 4

EKLER PASTA NASIL YAPILIR?

Öncelikle krema hazırlanır ve soğumaya bırakılır. (Krema bir gece önceden de hazırlanabilir.) Tereyağı, krem şanti ve vanilin hariç diğer tüm malzemeler derin bir tencereye alınır.

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