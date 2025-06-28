Keneleri bu yöntemlerle kendinizden uzak tutun! Uzman isim püf noktalarını paylaştı. Kolay kolay...
Son yılların kabusu olan kene saldırılarından kurtulmanın birçok püf noktası var. Birkaç basit adımda kenelerin size yaklaşmasının önüne geçebilirsiniz.
Son yılların en tehlikeli varlıkları olan keneler, yaz aylarında gün yüzüne çıkıyor ve tehlike çanlarını çalıyor. Uzmanlar sık sık insanlara uyarılarda bulunurken, sadece son 1 ayda 10’dan fazla insan kene saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti.
Gezmeyi seven biriyseniz, özellikle ormanlık alan tercih ediyorsanız kenelere bir adım daha yakın olduğunuzu söyleyebiliriz. Ancak sizler de önleminizi alarak keneleri olabildiğince kendinizden uzak tutabilir, yaklaşma ihtimalini azaltabilirsiniz.
Tufts Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Sam Telford, kenelere karşı nasıl önlemler alınabileceği konusunda bazı tavsiyelerde bulundu. Telford, püf noktaları paylaştı.