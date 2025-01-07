  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Kerimcan Durmaz kimdir, neden gözaltına alındı, son durum nedir

Kerimcan Durmaz kimdir, neden gözaltına alındı, son durum nedir

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz için başlatılan soruşturmanın detayları belli oldu. Peki Kerimcan Durmaz kimdir ve neden gözaltına alındı.

Kerimcan Durmaz kimdir, neden gözaltına alındı, son durum nedir - Sayfa 1

Son dönemde yasadışı bahis operasyonu kapsamında çok sayıda ünlü isim gözaltına alınırken, bunlardan bazıları mahkeme kararıyla tutuklandı. Gözaltına alınan isimler arasında Serdar Ortaç, İbrahim Yılmaz, Mehmet Ali Erbil ve çok sayıda kişi için yakalama kararı çıkarılmıştı. Bu gelişmelerden haftalar sonra sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz için de soruşturma başlatıldı.

1 | 7
Kerimcan Durmaz kimdir, neden gözaltına alındı, son durum nedir - Sayfa 2

Peki Kerimcan Durmaz kimdir, neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? İşte sosyal medya fenomeni için son gelişmeler!

2 | 7
Kerimcan Durmaz kimdir, neden gözaltına alındı, son durum nedir - Sayfa 3

KERİMCAN DURMAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, yüksek takipçi sayısına sahip bazı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplarla, yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılmasına ilişkin soruşturmaları devam ediyor.


Bu kapsamda, sosyal medya fenomeni Durmaz'a, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu"na muhalefet ettiği iddiasıyla soruşturma açıldığı öğrenildi.

3 | 7
Kerimcan Durmaz kimdir, neden gözaltına alındı, son durum nedir - Sayfa 4

KERİMCAN DURMAZ KİMDİR

2 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da doğan Durmaz’ın, babası restoran işletmecisi, annesi ise ev hanımı. İki ablası bulunan Durmaz lise eğitimini tamamlamasının ardından kariyerine makyaj sanatçısı olarak devam etmek amacıyla Bakü'ye geçiş yapmıştı.

4 | 7