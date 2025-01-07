Kerimcan Durmaz kimdir, neden gözaltına alındı, son durum nedir

Son dönemde yasadışı bahis operasyonu kapsamında çok sayıda ünlü isim gözaltına alınırken, bunlardan bazıları mahkeme kararıyla tutuklandı. Gözaltına alınan isimler arasında Serdar Ortaç, İbrahim Yılmaz, Mehmet Ali Erbil ve çok sayıda kişi için yakalama kararı çıkarılmıştı. Bu gelişmelerden haftalar sonra sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz için de soruşturma başlatıldı.