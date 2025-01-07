Kerimcan Durmaz kimdir, neden gözaltına alındı, son durum nedir
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz için başlatılan soruşturmanın detayları belli oldu. Peki Kerimcan Durmaz kimdir ve neden gözaltına alındı.
Son dönemde yasadışı bahis operasyonu kapsamında çok sayıda ünlü isim gözaltına alınırken, bunlardan bazıları mahkeme kararıyla tutuklandı. Gözaltına alınan isimler arasında Serdar Ortaç, İbrahim Yılmaz, Mehmet Ali Erbil ve çok sayıda kişi için yakalama kararı çıkarılmıştı. Bu gelişmelerden haftalar sonra sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz için de soruşturma başlatıldı.
Peki Kerimcan Durmaz kimdir, neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? İşte sosyal medya fenomeni için son gelişmeler!
KERİMCAN DURMAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, yüksek takipçi sayısına sahip bazı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplarla, yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılmasına ilişkin soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, sosyal medya fenomeni Durmaz'a, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu"na muhalefet ettiği iddiasıyla soruşturma açıldığı öğrenildi.