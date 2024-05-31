Ketojenik diyet nedir? Ketojenik diyette hangi besinler tüketilir?

Ketojenik diyet nasıl yapılır?

Bütün ketojenik diyet türlerinin amacı, diyetteki karbonhidrat oranını azaltmak, yağ oranını artırmaktır. Buna bağlı glukagon/insülin oranının yükseldiği yani glukagonun baskın olduğu bir fizyolojik durum ortaya çıkar. Dolayısıyla vücut için gerekli olan enerji hem besinlerden hem de vücutta bulunan yağların yakılmasından elde edilir. Böylece glikoz bağımlı metabolizma yerine keton bağımlı metabolizmaya geçiş olur. Bir ketojenik diyette kalorinizin %65-70 kadarını yağlardan, %30-35 kadarını proteinden, %5 kadarını da karbonhidrattan almanız gerekir.