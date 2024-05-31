Ketojenik diyet nedir? Ketojenik diyette hangi besinler tüketilir?
Ketojenik diyet, vücudun maksimum miktarda yağ yakmasını sağlayan düşük karbonhidratlı diyettir. Ketojenik diyetin temel felsefesi vücudu “ketozis” adı verilen bir duruma sokmaktır. Ketozis vücutta yeterli miktarda karbonhidrat olmadığında, yağların yakıt olarak kullanılması sonucunda ortaya çıkan metabolik bir süreçtir. Peki, ketojenik diyet nasıl yapılır? Faydaları nelerdir? İşte detaylar…
Ketojenik diyet nedir?
Ketojenik diyet ya da diğer asıyla keto diyeti; az karbonhidrat, yüksek yağ ve yeterli proteinden oluşan bir beslenme şeklidir. Ketojenik diyeti diğer diyetlerden ayıran en önemli özellik, günlük karbonhidrat alımının en düşük olduğu diyet olmasından gelir.
Ketojenik diyet nasıl yapılır?
Bütün ketojenik diyet türlerinin amacı, diyetteki karbonhidrat oranını azaltmak, yağ oranını artırmaktır. Buna bağlı glukagon/insülin oranının yükseldiği yani glukagonun baskın olduğu bir fizyolojik durum ortaya çıkar. Dolayısıyla vücut için gerekli olan enerji hem besinlerden hem de vücutta bulunan yağların yakılmasından elde edilir. Böylece glikoz bağımlı metabolizma yerine keton bağımlı metabolizmaya geçiş olur. Bir ketojenik diyette kalorinizin %65-70 kadarını yağlardan, %30-35 kadarını proteinden, %5 kadarını da karbonhidrattan almanız gerekir.
Ketojenik diyet; herkes için uygulanması uygun veya mümkün olmayan, sadece belirli tıbbi analizler ve tetikler yapıldıktan sonra uygulanmasında sakınca görülmeyen kişilere önerilmesi gereken diyet türüdür. Diyetin yapılıp yapılmayacağına karar verilmesi, diyetin planlaması doktor ve diyetisyen kontrolünde yapılmalıdır.
Ketojenik diyette hangi besinler tüketilir?
Ketojenik beslenmede öğünlerin çoğu şu besinlerden oluşur:
Kırmızı et, biftek, pastırma, tavuk eti, hindi eti, somon, alabalık, ton balığı ve uskumru gibi yağlı balıklar, yumurta, inek tereyağı, çedar, keçi peyniri, mozzarella gibi işlenmemiş peynirler, avokado, çilek, badem, ceviz, kabak çekirdeği, chia tohumu, maş fasulyesi, sızma zeytinyağı, avokado yağı, yeşil yapraklı sebzeler, domates, soğan, biber, baharatlar.