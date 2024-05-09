Kifoz Nedir? Kifoz belirtileri nelerdir?

Scheuermann kifozu

Postüral kifoz gibi Scheuermann kifozda genellikle gençlik yıllarında belirginleşir. Ancak Scheuermann kifozu postüral kifoza göre daha ciddi bir deformiteye neden olabilir. Scheuermann kifozu omurgadaki yapısal bir anormallikten kaynaklanır. Scheuermann kifozu olan bir hastada yandan çekilen bir röntgen, normal dikdörtgen şeklinden ziyade ardışık üç veya daha fazla omurun daha üçgen bir şekle sahip olduğunu gösterecektir. Bu düzensiz şekil, omurların omurganın ön kısmına doğru birbirine sıkışmasına, normal disk alanının azalmasına ve sırtın üst kısmında abartılı bir öne doğru eğrilik oluşmasına neden olur.