Kifoz Nedir? Kifoz belirtileri nelerdir?
Halk arasında “kamburluk” olarak da bilinen kifoz, sırtın üst kısmının normalden daha yuvarlak görünmesine neden olan omurganın eğriliğidir. Peki, kifozun belirtileri nelerdir? Kaç çeşit kifoz vardır? Kifozun tedavi yöntemleri nelerdir? İşte detaylar…
Kifoz nedir?
Kifoz, sırtın üst kısmının normalden daha yuvarlak görünmesine neden olan omurganın eğriliğidir. Herkesin omurgasında bir dereceye kadar eğrilik vardır. Ancak 45 derecenin üzerindeki eğimler aşırı kabul edilir.
Kifoz Çeşitleri
Üç çeşit kifoz vardır.
1-) Postural kifoz
En sık görülen kifoz türü olan postüral kifoz genellikle ergenlik döneminde fark edilir hale gelir. Klinik olarak kötü duruş veya kamburluk olarak fark edilir ancak omurganın ciddi yapısal anormallikleri ile ilişkili değildir. Postural kifozun neden olduğu eğri tipik olarak yuvarlak ve pürüzsüzdür ve genellikle hasta tarafından dik durmaları istendiğinde düzeltilebilir.
Scheuermann kifozu
Postüral kifoz gibi Scheuermann kifozda genellikle gençlik yıllarında belirginleşir. Ancak Scheuermann kifozu postüral kifoza göre daha ciddi bir deformiteye neden olabilir. Scheuermann kifozu omurgadaki yapısal bir anormallikten kaynaklanır. Scheuermann kifozu olan bir hastada yandan çekilen bir röntgen, normal dikdörtgen şeklinden ziyade ardışık üç veya daha fazla omurun daha üçgen bir şekle sahip olduğunu gösterecektir. Bu düzensiz şekil, omurların omurganın ön kısmına doğru birbirine sıkışmasına, normal disk alanının azalmasına ve sırtın üst kısmında abartılı bir öne doğru eğrilik oluşmasına neden olur.
Scheuermann kifozunun neden olduğu eğri genellikle keskin ve köşelidir. Aynı zamanda sert ve katıdır. Postural kifozlu bir hastadan farklı olarak Scheuermann kifozlu bir hasta, eğriliği sadece dik durarak düzeltemez.