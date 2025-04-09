Kilo verdiriyor sanıyorduk ; Prof. Dr. Canan Karatay limonlu su sözleriyle herkesi şok etti
Limonlu suyun faydaları konusunda yanlış bilinen bir gerçeği Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
İnsan sağlığı için faydalı tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay herkesin tükettiği fakat ne işe yaradığını doğru bilmediği limonlu su hakkında önemli ifadeler kullandı.
Kilo vermemize yardımcı olduğu ve yağları parçaladığı bilinen limonlu suyun aslında çok daha faydalı ve önemli olduğunu söyleyen Karatay, bu konuda insanları da bilgilendirdi.
yirmidort.tv’deki bilgiye göre Canan Karatay bir bardak suya yarım limon sıkılması ve bir tutam kristal kaya tuzu eklenmesi gerektiğini belirtti.