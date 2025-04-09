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  4. Kilo verdiriyor sanıyorduk ; Prof. Dr. Canan Karatay limonlu su sözleriyle herkesi şok etti

Kilo verdiriyor sanıyorduk ; Prof. Dr. Canan Karatay limonlu su sözleriyle herkesi şok etti

Limonlu suyun faydaları konusunda yanlış bilinen bir gerçeği Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı

Kilo verdiriyor sanıyorduk ; Prof. Dr. Canan Karatay limonlu su sözleriyle herkesi şok etti - Sayfa 1

İnsan sağlığı için faydalı tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay herkesin tükettiği fakat ne işe yaradığını doğru bilmediği limonlu su hakkında önemli ifadeler kullandı.

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Kilo verdiriyor sanıyorduk ; Prof. Dr. Canan Karatay limonlu su sözleriyle herkesi şok etti - Sayfa 2

Kilo vermemize yardımcı olduğu ve yağları parçaladığı bilinen limonlu suyun aslında çok daha faydalı ve önemli olduğunu söyleyen Karatay, bu konuda insanları da bilgilendirdi.

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Kilo verdiriyor sanıyorduk ; Prof. Dr. Canan Karatay limonlu su sözleriyle herkesi şok etti - Sayfa 3

yirmidort.tv’deki bilgiye göre Canan Karatay bir bardak suya yarım limon sıkılması ve bir tutam kristal kaya tuzu eklenmesi gerektiğini belirtti.

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Kilo verdiriyor sanıyorduk ; Prof. Dr. Canan Karatay limonlu su sözleriyle herkesi şok etti - Sayfa 4

Bu karışımın sadece lezzetli bir içecek değil, aynı zamanda bağışıklığı destekleyen güçlü bir antioksidan kaynağı olduğunu ifade etti.

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