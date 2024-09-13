Kırkağaç kavunu seçmenin kolay yolu ; Kavunu tokatlayarak hata yapmışız
Kırkağaç kavunu en sevilen kavun türüdür ve seçmek için bu püf noktaları bilmelisiniz
Yaz aylarının olmazsa olmaz meyvelerinden kavun sofralarda yerini aldı. Sonbahar aylarında hasadı yapılan Kırkağaç kavunu çok lezzeti olmasıyla bilinir.
Çizgileriyle tanınan Kırkağaç kavunu diğerlerinden oldukça lezzetlidir. Bu kavun çok lezzetli olabilir fakan doğru seçmek çok önemlidir. İşte püf noktalarıyla Kırkağaç kavunu seçmenin yolu…
EN KOLAY PÜF NOKTA
Kırkağaç kavunu ya da diğer kavunları seçmenin çok kolay yolları vardır. En pratik yol ise yumuşak kavundur. Yumuşak kavunlar tam olgunlaşmıştır.
Sadece kabuk değil ağırlığı da lezzeti konusunda ipucu veren kavunlar orta boylu ve ağırsa tatlı olduğunu gösterir.