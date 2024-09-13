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  4. Kırkağaç kavunu seçmenin kolay yolu ; Kavunu tokatlayarak hata yapmışız

Kırkağaç kavunu seçmenin kolay yolu ; Kavunu tokatlayarak hata yapmışız

Kırkağaç kavunu en sevilen kavun türüdür ve seçmek için bu püf noktaları bilmelisiniz

Kırkağaç kavunu seçmenin kolay yolu ; Kavunu tokatlayarak hata yapmışız - Sayfa 1

Yaz aylarının olmazsa olmaz meyvelerinden kavun sofralarda yerini aldı. Sonbahar aylarında hasadı yapılan Kırkağaç kavunu çok lezzeti olmasıyla bilinir.

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Kırkağaç kavunu seçmenin kolay yolu ; Kavunu tokatlayarak hata yapmışız - Sayfa 2

Çizgileriyle tanınan Kırkağaç kavunu diğerlerinden oldukça lezzetlidir. Bu kavun çok lezzetli olabilir fakan doğru seçmek çok önemlidir. İşte püf noktalarıyla Kırkağaç kavunu seçmenin yolu…

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Kırkağaç kavunu seçmenin kolay yolu ; Kavunu tokatlayarak hata yapmışız - Sayfa 3

EN KOLAY PÜF NOKTA

Kırkağaç kavunu ya da diğer kavunları seçmenin çok kolay yolları vardır. En pratik yol ise yumuşak kavundur. Yumuşak kavunlar tam olgunlaşmıştır.

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Kırkağaç kavunu seçmenin kolay yolu ; Kavunu tokatlayarak hata yapmışız - Sayfa 4

Sadece kabuk değil ağırlığı da lezzeti konusunda ipucu veren kavunlar orta boylu ve ağırsa tatlı olduğunu gösterir.

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