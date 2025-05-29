Kırmızı iksir: Hibiskus çayının faydaları saymakla bitmiyor!

Hibiskus çayı

Hibiskus çayı, hibiskus sabdariffa bitkisinin kurutulmuş taç yapraklarından elde edilen, koyu kırmızı renkte ve ekşimsi tadıyla bilinen bitkisel bir çaydır. Özellikle sıcak iklimlerde yetişen bu bitki, yüzyıllardır hem geleneksel tıpta hem de mutfaklarda kullanılmaktadır. Soğuk veya sıcak olarak tüketilebilen hibiskus çayı, kendine özgü aromasıyla kısa sürede popülerlik kazanmıştır.