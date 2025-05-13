Kırmızı mucize: Kuşburnu çayının bilmediğiniz süper güçleri ortaya çıktı!

Antioksidan deposu

Hücrelerin Koruyucu Kalkanı: Kuşburnu, sadece C vitamini değil, aynı zamanda flavonoidler, karotenoidler ve polifenoller gibi güçlü antioksidanlar açısından da zengin bir kaynak. Bu antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önlemeye ve yaşlanma belirtilerini yavaşlatmaya yardımcı oluyor. Kronik hastalıkların gelişiminde rol oynayan oksidatif stresi azaltma potansiyeliyle de dikkat çekiyor.