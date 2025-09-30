Kış aylarının şifa deposu: Kerevizin sağlığa faydalarıyla tanışın

KEREVİZİN İÇERDİĞİ VİTAMİNLER

Kereviz, yüksek oranda A, C, K ve B grubu vitaminlerini içerir. A vitamini özellikle göz sağlığı için oldukça değerlidir. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar. K vitamini ise kemik sağlığına katkıda bulunur. B grubu vitaminleri sinir sisteminin düzgün çalışmasını destekler. Bu vitaminler aynı zamanda enerji metabolizmasını hızlandırır. Düzenli olarak kereviz tüketmek, günlük vitamin ihtiyacının önemli bir kısmını karşılar. Ayrıca, bu vitaminlerin birleşimi vücudu birçok hastalığa karşı daha dayanıklı hale getirir. Kereviz suyu, vitamin alımını artırmak için tercih edilen yöntemlerden biridir. Özellikle kış aylarında vitamin eksikliği yaşayan bireyler için faydalı olur. Kerevizin vitamin açısından zengin yapısı, onu sofralarda özel bir yere taşır. Bu nedenle uzmanlar, mevsiminde kerevizin mutlaka tüketilmesini önerir.