KIZIL GONCALAR 27. BÖLÜM İZLE: KIZIL GONCALAR SON BÖLÜM
Now TV’nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, yeni haftada son bölümüyle izleyicinin beğenisine sunuldu. Her hafta yeni bir sır açığa çıkarken 27. bölüm de yayınlandı. İşte Kızıl Goncalar 27. bölüm izleme, Kızıl Goncalar son bölüm izle…
Kızıl Goncalar, 27. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Gold Film imzası taşıyan dizinin bir önceki bölümünde, Levent ve Meryem nikah masasına oturmuştu. Yeni bölümde ise Vahid, kitaptaki soruların yanıtlarını bulduğunu düşünürken, Zeynep’ten hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak. Kızıl Goncalar 27. bölümüne dair detaylar ve tek parça izleme bağlantısı haberimizde!
Kızıl Goncalar her yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de NOW'da canlı olarak yayınlanıyor. Kaçıranlar için ise dizinin son bölümünü internetten izlemek mümkün.
Kızıl Goncalar 27. Bölümü 5 gün boyunca sadece Disney+'ta olacak. Son bölümü 5 günün ardından (24 Kasım'dan itibaren) BURAYA tıklayarak izleyebilirsiniz.
Kızıl Goncalar dizisinde; Özcan Deniz ve Özgü Namal'a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.