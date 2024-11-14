Köftenin dağılmasına yol açan hata. Lezzetini bile uçuruyor
* Anne köftesi * yaparken dağılmasına neden olan hatayı ev hanımları hep tekrarlıyor. Köftenin lezzetini de yok eden bu hata besin değerini bile ortadan kaldırıyor.
Patates kızartmasının sevilen arkadaşlarından anne usulü köfte Türk mutfağının beğenilen lezzetlerindendir. Ketçap ve mayonezin yanı sıra hazırlanan acı sosla nefis olan anne usulü köfteyi hazırlarken dağılmasına yol açan bir hata var.
KÖFTENİN DAĞILMASINA VE SÖNMESİNE YOL AÇAN HATA
Ev hanımlarının geneli ise bu durumu hafife alarak görmezden geliyor. Fakat köftenin dağılmasına yol açan bu yanlış lezzetini de yok ediyor. Köftenin harcı hazırlanırken malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor.
Malzemeler oda sıcaklığında olduğunda köfte hem dağılmıyor hem de sönmüyor. Köfte söndüğünde hoş olmayan bir görüntü ortaya çıkarken dağıldığında ise bu durum çok can sıkıcı olabiliyor.