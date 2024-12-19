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  4. Köftenin dağılmasını önleyen tüyo ; 51 yıldır bu mutfakta kullanılıyor

Köftenin dağılmasını önleyen tüyo ; 51 yıldır bu mutfakta kullanılıyor

Köfte hazırlarken dağılmasını önlemek istiyorsanız 51 yıldır müşterilerine köfte yapan Makedonyalı Nazif ustanın önerisini uygulamalısınız. Ayrıca köfteniz sönmüyor da…

Köftenin dağılmasını önleyen tüyo ; 51 yıldır bu mutfakta kullanılıyor - Sayfa 1

Köfte pişirmek sanat işidir. El lezzetli olmayan biri köfte pişirmek isterse ya lezzetli olmayacaktır ya da bazı sorunlar çıkacaktır.

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Köftenin dağılmasını önleyen tüyo ; 51 yıldır bu mutfakta kullanılıyor - Sayfa 2

ARTIK KÖFTENİZ ASLA SÖNMEYECEK

Köftenin dağılması bu sorunların en başında gelirken bir de sönmesi var tabi… Köfte sönerse eğer lezzeti de uçuyor.

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Köftenin dağılmasını önleyen tüyo ; 51 yıldır bu mutfakta kullanılıyor - Sayfa 3

Köftenin sönmesini önlemek için karbonat kullanabilirsiniz. 51 yıldır Makedonya’nın Üsküp şehrinde köfteci dükkanı işleten Türk aşçı Nazif usta köftelerin sönmemesi için karbonat kullanıyor.

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Köftenin dağılmasını önleyen tüyo ; 51 yıldır bu mutfakta kullanılıyor - Sayfa 4

Usta Nazif’e göre karbonat aynı zamanda köftenin dağılmasını da önlüyor. Bunun için yapılması gereken tek şey ise sadece köftenin harcına bir paket ya da 1 çay kaşığı karbonat eklemek.

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