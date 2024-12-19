Köftenin dağılmasını önleyen tüyo ; 51 yıldır bu mutfakta kullanılıyor
Köfte hazırlarken dağılmasını önlemek istiyorsanız 51 yıldır müşterilerine köfte yapan Makedonyalı Nazif ustanın önerisini uygulamalısınız. Ayrıca köfteniz sönmüyor da…
Köfte pişirmek sanat işidir. El lezzetli olmayan biri köfte pişirmek isterse ya lezzetli olmayacaktır ya da bazı sorunlar çıkacaktır.
ARTIK KÖFTENİZ ASLA SÖNMEYECEK
Köftenin dağılması bu sorunların en başında gelirken bir de sönmesi var tabi… Köfte sönerse eğer lezzeti de uçuyor.
Köftenin sönmesini önlemek için karbonat kullanabilirsiniz. 51 yıldır Makedonya’nın Üsküp şehrinde köfteci dükkanı işleten Türk aşçı Nazif usta köftelerin sönmemesi için karbonat kullanıyor.