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  4. Köftenin sönmesini önlüyor. 45 yıllık köfteci önemli püf noktayı verdi

Köftenin sönmesini önlüyor. 45 yıllık köfteci önemli püf noktayı verdi

Anne köfte hazırlarken sönmesini önlemek için uygulamanız gereken 45 yıllık tavlacı püf noktası var

Köftenin sönmesini önlüyor. 45 yıllık köfteci önemli püf noktayı verdi - Sayfa 1

Mutfakta hazırladığınız nefis köfteler sönüyor mu? Üzülmeyin bunu önlemek artık çok kolay. Tam 45 yıldır Bakırköy’de kendi köfteci lokantasını işleten köfteci Vedat, sönmeyen köftenin sırrını verdi.

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Köftenin sönmesini önlüyor. 45 yıllık köfteci önemli püf noktayı verdi - Sayfa 2

Her müşterisini mutlu bir şekilde uğurlayan köfteci Vedat sönmeyen köfte için kesinlikle karbonat kullanılmasını söylüyor.

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Köftenin sönmesini önlüyor. 45 yıllık köfteci önemli püf noktayı verdi - Sayfa 3

45 YILLIK KÖFTECİDEN SÖNMEYİ ÖNLEYEN TÜYO

45 yıllık köfteci, “Ev hanımları köftenin sönmesini önlemek istiyorsa yapması gereken şey çok basit.  Kesinlikle karbonat kullanmalı. Eğer karbonat yoksa sade maden suyu kullanmalı.

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Köftenin sönmesini önlüyor. 45 yıllık köfteci önemli püf noktayı verdi - Sayfa 4

Köftenin harcına sade maden suyu eklerseniz köfteyi iri tutuyor. Ayrıca karbonat da bu konuda çok etkili karbonat köftenin sönmesini önlüyor.” dedi.

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