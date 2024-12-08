Köftenin sönmesini önlüyor. 45 yıllık köfteci önemli püf noktayı verdi
Anne köfte hazırlarken sönmesini önlemek için uygulamanız gereken 45 yıllık tavlacı püf noktası var
Mutfakta hazırladığınız nefis köfteler sönüyor mu? Üzülmeyin bunu önlemek artık çok kolay. Tam 45 yıldır Bakırköy’de kendi köfteci lokantasını işleten köfteci Vedat, sönmeyen köftenin sırrını verdi.
Her müşterisini mutlu bir şekilde uğurlayan köfteci Vedat sönmeyen köfte için kesinlikle karbonat kullanılmasını söylüyor.
45 YILLIK KÖFTECİDEN SÖNMEYİ ÖNLEYEN TÜYO
45 yıllık köfteci, “Ev hanımları köftenin sönmesini önlemek istiyorsa yapması gereken şey çok basit. Kesinlikle karbonat kullanmalı. Eğer karbonat yoksa sade maden suyu kullanmalı.