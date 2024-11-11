Köfteyi sönmeden pişirmenin yolu - Anne köfte yaparken bilmeniz gereken küçük dokunuş

Köfte, yediden yetmişe herkesin en sevdiği lezzetlerden biridir. Fakat köfteyi harika bir şekilde yapabilmek, herkesin basit bir şekilde uygulayacağı bir iş değildir. Dolayısıyla anne köfte yaparken ihtiyacınız olan bazı küçük dokunuşları paylaşmak istiyoruz.