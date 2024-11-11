Köfteyi sönmeden pişirmenin yolu - Anne köfte yaparken bilmeniz gereken küçük dokunuş
Sönmeyen ve dağılmayan köfte pişirmek için mutlaka özen göstermeniz gereken aşçılık sırrı. Anne köfte bu lezzet sırlarıyla çok daha güzel oluyor
Köfte, yediden yetmişe herkesin en sevdiği lezzetlerden biridir. Fakat köfteyi harika bir şekilde yapabilmek, herkesin basit bir şekilde uygulayacağı bir iş değildir. Dolayısıyla anne köfte yaparken ihtiyacınız olan bazı küçük dokunuşları paylaşmak istiyoruz.
Anne köfte tarifi pratik ancak lezzeti enfes olan tatlardan biridir. Hem gündelik hayatımızda hem de misafirlere sunulabilmektedir. Peki iyi ama yediğinizde kendinizi evinizde hissedeceğiniz anne köftesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte parmak ısırtan anne köfte tarifi...
Nefis Anne Köftesi Tarifi İçin Malzemeler
500 gr dana kıyma
1 adet yumurta
1 adet soğan
2 diş sarımsak
Yarım çay bardağı galeta veya ekmek içi
1 tatlı kaşığı domates salçası
Yarım demet maydanoz
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı köfte baharatı
Tuz