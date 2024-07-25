Kokusu nedeniyle çoğu kişi yapmıyor. İşte evde kokusuz işkembe pişirmenin en etkili yolu

İşkembe çorbası, en sevilen sakatat ürünlerinin başında gelir. Ancak kendine has özellikleri nedeniyle ya aşırı sevilir ya da nefret edilir. Özellikle kokusu işkembe çorbasını çoğu kişi içemez. Oysa işkembe çorbasının kötü kokmasının bir nedeni var ve çoğu kişi bu püf noktayı gözden kaçırıyor. İşte kokusuz işkembe çorbası yapmanın en etkili yolu: