Kokusu nedeniyle çoğu kişi yapmıyor. İşte evde kokusuz işkembe pişirmenin en etkili yolu
Kokusundan dolayı birçok kişi bırakın içmeyi, yanına bile yaklaşamıyor. Peki iyi ama kokusuz işkembe çorbası nasıl yapılır?
İşkembe çorbası, en sevilen sakatat ürünlerinin başında gelir. Ancak kendine has özellikleri nedeniyle ya aşırı sevilir ya da nefret edilir. Özellikle kokusu işkembe çorbasını çoğu kişi içemez. Oysa işkembe çorbasının kötü kokmasının bir nedeni var ve çoğu kişi bu püf noktayı gözden kaçırıyor. İşte kokusuz işkembe çorbası yapmanın en etkili yolu:
İlk olarak işkembeyi çok ama çok iyi temizlemeniz gerekiyor. Saatlerce işkembeyi suyla sürekli olara değiştirerek tutmalı ve iyice arındırmalısınız. Yıllardır İstanbul'da çorbacı olarak hizmet veren işletme, işkembe çorbası hazırlamadan önce bu şekilde temizliğini sağlıyor.
YARIM SAAT BOYUNCA SİRKELİ SUDA BEKLETİN
Nefisyemektarifleri.com sitesinde paylaşılan öneriye göre, Doğradığımız işkembeyi yarım saat sirkeli suda bekletiyoruz daha sonra tekrar yıkayıp bir gece boyunca yoğurtla dinlendiriyoruz bu tekniği yaptığımızda işkembe pişerken kokmuyor
AYRICA BU YÖNTEMİ DE DENEYEBİLİRSİNİZ...
Bir kabın içerisinde 4 yemek kaşığı karbonat ile 4 yemek kaşığı su koyulur. Bu karışım ortamda bulunun işkembe kokusunu rahat bir şekilde giderecektir. Elde kalan kokunun giderilebilmesi için de eli, koku gidene kadar bu kabın içinde bekletmek gerekir.