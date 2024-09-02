Konserve biber ve domatesi kavanoza koymadan önce uygulamanız gereken teknik; Asla ekşimiyor

Eylül ayının başlarındayken milyonlarca kişi, kış aylarında tüketmek için konserve hazırlıklarına başladı. Pazardan veya marketten alınan kilolarca domates ve biber büyük tencerelerde pişirilerek kavanozlara pay edilirken, bu hazırlık ile kış aylarında hem daha taze hem daha lezzetli hem de daha maliyetli ürünler elde etmek amaçlanıyor.