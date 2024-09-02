Konserve biber ve domatesi kavanoza koymadan önce uygulamanız gereken teknik; Asla ekşimiyor
Konserve hazırlarken lezzetini muhafaza etmek, ekşimemesini sağlamak ve tazeliğini daha uzun süre tutmak için bu inceliklere dikkat etmeniz gerekmektedir.
Biber, domates veya kışlık menemen gibi ürünleri kavanoza eklemek önce, bilmeniz gereken 5 kural sayesinde lezzetlerini kouyabilir, kış boyunca afiyetle tüketebilirsiniz. İlk olarak konservelerinizi yapmadan önce ürünlerinizde uygulamanız gereken birkaç basit ancak etkili adım bulunmaktadır. Bu teknik yardımıyla konserveleriniz asla bozulmuyor ve ekşime yapmıyor.
Eylül ayının başlarındayken milyonlarca kişi, kış aylarında tüketmek için konserve hazırlıklarına başladı. Pazardan veya marketten alınan kilolarca domates ve biber büyük tencerelerde pişirilerek kavanozlara pay edilirken, bu hazırlık ile kış aylarında hem daha taze hem daha lezzetli hem de daha maliyetli ürünler elde etmek amaçlanıyor.
Kışlık menemen, domates sosu, biber gibi ürünlerin hazırlandığı konservelerde daha lezzetli ve uzun ömürlü sonuçlar elde edilmek için dikkat edilmesi gereken 5 kural bulunuyor. Memorial.com.tr'de aktarılan bilgilere göre bu kurallar şöyle:
1. Kavanozların kapakları kontrol edildikten sonra kapatılmalı, kapaklar ısıya dayanıklı olmalıdır. Kapakların metal bölümlerin konserve içeriği ile temas etmemesi, kırık olmaması, conta lastiğinin sağlam veya zedelenmiş olmaması gerekir.