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Konya'da yeni bir yer altı şehri keşfedildi

Konya'nın Sarayönü ilçesinde, Roma dönemine ait "Sarayini" yer altı şehrinin bir kilometre kuzeyinde, birbirine tünellerle bağlı yeni bir yer altı şehri keşfedildi.

Konya'da yeni bir yer altı şehri keşfedildi - Sayfa 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sarayönü Belediyesi işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında bulunan yer altı şehrinde, yaklaşık 20 bin kişinin su ihtiyacını karşılayabilecek sarnıç, muhtelif büyüklükte işlikler, büyük şaraphane gibi mekanlar yer alıyor.

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Konya'da yeni bir yer altı şehri keşfedildi - Sayfa 2

Yayıldığı 20 bin metrekarelik alanda tespit edilen mekanların sayısı 41'e yükseldi.

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Konya'da yeni bir yer altı şehri keşfedildi - Sayfa 3

Konya Müzeler Müdürlüğü Arkeoloğu ve Kazı Başkanı Hasan Uğuz, yer altı şehrinin geçmişini, elde ettikleri buluntularla henüz 8'inci yüzyıla tarihlendirebildiklerini söyledi.

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Konya'da yeni bir yer altı şehri keşfedildi - Sayfa 4

Uğuz, yer altı şehrinde evsel mekanlar, bağlantılı galeriler, odayı andıran yaşam alanları, su kuyuları, sarnıç, şaraphane, ocaklar, atölyeler, bacalar, aydınlatma için kandil yerleri, kilerler, depolar, havalandırmalar ve niteliği henüz araştırılan mekanlar bulunduğunu ifade etti.

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