Köpeklere özel uçak ilk seferini gerçekleştirdi!

Bark Air’in kurucu ortağı ve CEO’su Matt Meeker, köpeklere özel ilk uçak seferiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sonunda on yıllık bir hayalini gerçekleştirdiğini, köpeklerin ailelerin birer bireyleri olduğunu belirterek “Köpekler de her aile ferdinin hakkı olan güvenli ve konforlu şekilde bizimle birlikte yolculuk etmeyi hak ediyor” dedi.