Köpeklere özel uçak ilk seferini gerçekleştirdi!
Dünyanın köpeklere özel ilk havayolu şirketi BARK Air, New York’un Westchester County Havalimanı'ndan ilk uçuşunu Los Angeles’ın Van Nuys Havaalanı’na gerçekleştirdi.
Dünyanın köpeklere özel ilk havayolu şirketi BARK Air, New York’un Westchester County Havalimanı'ndan ilk uçuşunu Los Angeles’ın Van Nuys Havaalanı’na gerçekleştirdi.
Bark Air’in kurucu ortağı ve CEO’su Matt Meeker, köpeklere özel ilk uçak seferiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sonunda on yıllık bir hayalini gerçekleştirdiğini, köpeklerin ailelerin birer bireyleri olduğunu belirterek “Köpekler de her aile ferdinin hakkı olan güvenli ve konforlu şekilde bizimle birlikte yolculuk etmeyi hak ediyor” dedi.
Meeker, umutlarının köpekleriyle birlikte dünyanın her tarafına yolculuk yapmak isteyenlere hizmet etmek için daha da büyümek olduğunu belirterek “Zamanla maliyetlerimizi düşürmek, BARK Air'i dünyanın her yerindeki köpekler ve insanları için daha uygun fiyatlarla erişilebilir hale getirmeyi diliyoruz. Bugün ilk adımı attık “dedi.
Köpeklerin uçağın kargo bölümünde yaşadıklarını göstermek için kafes içinde 4 saat uçtu
Bark Air’in CEO’su Meeker, 2 yıl önce 11 yaşındayken ölen köpeği Hugo ile uçakla yolculuk etmek isterken şimdiye kadar oldukça zorluklar yaşamış.