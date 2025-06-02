Koulrofobi nedir? Tedavisi nasıldır?

Koulrofobi nedir?

Koulrofobi, yani palyaço korkusu, dünya genelinde birçok insanın yaşadığı yaygın bir fobidir. Bu fobiye sahip kişiler, palyaçoların makyajlı yüzlerinden, abartılı mimiklerinden ve genellikle neşeli olması beklenen ancak bazılarına göre tehditkar duruşlarından derin bir rahatsızlık duyarlar. Bu durum, hafif bir tedirginlikten, palyaço görüntüsüyle karşılaşıldığında yaşanan şiddetli panik ataklarına kadar geniş bir yelpazede görülebilir.