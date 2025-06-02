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Koulrofobi nedir? Tedavisi nasıldır?

Koulrofobi (Palyaço korkusu), palyaçoların makyajlı yüzleri, abartılı mimikleri ve genel görünümlerinden kaynaklanan yoğun bir korku durumudur.

Koulrofobi nedir? Tedavisi nasıldır? - Sayfa 1

Koulrofobi nedir?

Koulrofobi, yani palyaço korkusu, dünya genelinde birçok insanın yaşadığı yaygın bir fobidir. Bu fobiye sahip kişiler, palyaçoların makyajlı yüzlerinden, abartılı mimiklerinden ve genellikle neşeli olması beklenen ancak bazılarına göre tehditkar duruşlarından derin bir rahatsızlık duyarlar. Bu durum, hafif bir tedirginlikten, palyaço görüntüsüyle karşılaşıldığında yaşanan şiddetli panik ataklarına kadar geniş bir yelpazede görülebilir.

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Koulrofobi nedir? Tedavisi nasıldır? - Sayfa 2

Koulrofobinin nedenleri nelerdir?

Koulrofobinin kesin bir nedeni olmamakla birlikte, birkaç farklı faktörün bu fobinin gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir.

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Koulrofobi nedir? Tedavisi nasıldır? - Sayfa 3

1-) Çocukluk travmaları

Palyaço temalı korku filmleri, diziler veya çocuklukta yaşanan olumsuz deneyimler (örneğin, bir palyaçonun beklenmedik bir şekilde karşısına çıkması veya rahatsız edici bir şaka yapması) bu fobinin temelini oluşturabilir.

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Koulrofobi nedir? Tedavisi nasıldır? - Sayfa 4

2-) Belirsizlik

Palyaçoların kalın makyajları, gerçek yüzlerini gizleyerek bir gizem ve belirsizlik yaratır. İnsan beyni, tanıdık ve tahmin edilebilir olanı tercih ederken, bu belirsizlik kaygıya yol açabilir.

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