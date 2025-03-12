Köz tadını sevenler bu tada bayılacak! Domates çorbasını bir de böyle deneyin, pişman olmayacaksınız
Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak lezzetli ve sağlıklı bir başlangıç arıyorsanız, köz domates çorbası harika bir seçenek. Klasik tarifin ötesine geçerek, köz tadıyla, adeta bir lezzet şölenine davet eden köz domates çorbasının yapımı da oldukça kolay. İşte, damaklarda enfes bir tat bırakacak közde domates çorbası tarifi...
KÖZ DOMATES ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
4 adet orta boy domates
6 diş sarımsak
6 dal taze kekik
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı un
750 ml tavuk suyu
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KÖZ DOMATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Domatesler ortadan ikiye bölünür ve fırın tepsisine yerleştirilir. Ardından içlerine birer diş sarımsak saplanır.
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