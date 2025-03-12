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  4. Köz tadını sevenler bu tada bayılacak! Domates çorbasını bir de böyle deneyin, pişman olmayacaksınız

Köz tadını sevenler bu tada bayılacak! Domates çorbasını bir de böyle deneyin, pişman olmayacaksınız

Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak lezzetli ve sağlıklı bir başlangıç arıyorsanız, köz domates çorbası harika bir seçenek. Klasik tarifin ötesine geçerek, köz tadıyla, adeta bir lezzet şölenine davet eden köz domates çorbasının yapımı da oldukça kolay. İşte, damaklarda enfes bir tat bırakacak közde domates çorbası tarifi...

Köz tadını sevenler bu tada bayılacak! Domates çorbasını bir de böyle deneyin, pişman olmayacaksınız - Sayfa 1

KÖZ DOMATES ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 adet orta boy domates

6 diş sarımsak

6 dal taze kekik

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

750 ml tavuk suyu

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Köz tadını sevenler bu tada bayılacak! Domates çorbasını bir de böyle deneyin, pişman olmayacaksınız - Sayfa 2

KÖZ DOMATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Domatesler ortadan ikiye bölünür ve fırın tepsisine yerleştirilir. Ardından içlerine birer diş sarımsak saplanır.

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Köz tadını sevenler bu tada bayılacak! Domates çorbasını bir de böyle deneyin, pişman olmayacaksınız - Sayfa 3

Üzerlerine birer dal kekik, tuz, karabiber ve zeytinyağı gezdirilir.

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Köz tadını sevenler bu tada bayılacak! Domates çorbasını bir de böyle deneyin, pişman olmayacaksınız - Sayfa 4

200 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirilir.

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