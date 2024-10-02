Kozmetik mağazasından tonik alma devri bitti! Evde doğal gül suyu tarifi! Gül suyu nasıl yapılır?
Gülün taç yapraklarının damıtılmasıyla elde edilen gül suyunun cilde, gözaltına ve saça faydaları nelerdir? Gül suyu cilde, gözaltına ve saça nasıl uygulanır? Evde gül suyu nasıl yapılır? Gül suyundan maske nasıl yapılır? Evde gül suyu ve gül suyu yapma tarifi... İşte, gül suyuna dair detaylar…
GÜL SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?
GÜL SUYUNUN CİLDE FAYDALARI
Gül suyu, cildi nemlendirir ve kuruma ile gerginlik hissini azaltabilir.
Ciltteki iltihaplanmayı hafifleterek, akne ve siyah nokta azaltmaya yardımcı olur.
Cildi yeniler, ölü deriyi atar ve cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur.
Cildin pH seviyesini dengeler.
GÜL SUYUNUN GÖZ ALTINA FAYDALARI
Gül suyu koyu halkaları tedavi etmekle birlikte gözleri dinlendirir.
Gül suyu ile yapılan soğuk kompres kan damarlarını daraltıp göz altı morlukların azalmasına yardımcı olabilir.
Göz altındaki şişlikleri azaltabilir.
Göz altı torbalarının giderilmesine yardım eder.