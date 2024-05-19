Kral Charles'ın serveti açıklandı: İngiltere'nin en zengin 300 kişisi arasında
Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles'ın serveti açıklandı. Charles'ın serveti, annesinin servetinden daha fazla olurken, İngiltere'nin de en zengin 258'incisi kişi oldu.
Kral Charles, 6 Mayıs 2023'te Wesminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen taç giyme töreniyle resmen İngiltere'nin hükümdarı oldu.
The Sunday Times, Kral Charles'ın servetini açıkladı. İngiltere'nin en zengin isimleri listesine göre, Kral Charles'ın serveti yaklaşık 770 milyon dolar.
Kral'ın kişisel servetiyle, Birleşik Krallık'ın en zengin 258'inci kişisi olduğu belirtildi.
75 yaşındaki Kral'ın, annesi Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin olduğu açıklandı.
Eylül 2020'de hayatını kaybeden 96 yaşındaki Kraliçe'nin serveti ise 486 milyon dolardı.
Geçtiğimiz günlerde Kral Charles'ın resmi yağlı boya portresi tanıtıldı. Portrenin arka planının koyu kırmızı renklerde olması sosyal medyada dikkat çekti.
Ressam Jonathan Yeo tarafından yapılan portrede Kral Charles, canlı kırmızı tonlardan oluşan bir arka plan üzerinde, Galler Muhafızları askeri birliğinin üniformasını giymiş ve omzunun hemen üzerinde bir kelebekle tasvir ediliyor.