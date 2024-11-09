Kronik ağrı nedir? Kronik ağrı türleri!

Böyle bir ağrının teşhisinin zor olması ve doğru tedaviyi almayı zorlaştırmasının işleri daha da kötüleştirebileceğini belirten Dr. Barker'a göre, "Yanlış teşhisler, gecikmiş teşhisler, sağlık sistemindeki kötü deneyimler, inanılmama, bunların hepsi ağrının daha da artmasına katkıda bulunabilir".