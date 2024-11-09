Kronik ağrı nedir? Kronik ağrı türleri!
Kronik ağrı, üç ila altı aydan uzun süren ağrıdır. En sık görülen kronik ağrılar bel ve boyun ağrılarıdır. Peki, kronik ağrıların nedenleri nelerdir? Kronik ağrı türleri nelerdir? Kronik ağrının neden olduğu hastalık ve semptomlar nelerdir? Kronik ağrıların tedavisi nasıldır? İşte, kronik ağrıya dair detaylar...
Kronik ağrıların nedenleri nelerdir?
Ağrının başladığı bölgedeki sinirlerde ağrı eşiğinin düşmesi
Sinirlerin ağrıyı ilettiği omurilikte komşu sinirleri de uyarması
Omurilikte hissedilen ağrının normalde olduğunda çok daha büyük kısmının beyne iletilmesi
Beyinde limbik sistem uyarılarak terleme, kabızlık, çarpıntı, kan basıncı oynamaları olması
Beynin korteks adı verilen üst bölgesi uyarılarak ağrının sakat kalma ve iyileşememe gibi düşünceleri yaratması kronik ağrıların nedenlerindendir.
Liverpool'da Ulusal Sağlık Servisi'ne bağlı bir özel bir ağrı kliniğinin direktörü Dr. Chris Barker, kronik ağrıyı "Sinir sistemimiz giderek daha koruyucu hale geliyor, tehlikeyi hissediyor ve uyarı sinyalleri gönderiyor; bu uyarı sinyalleri ise acıyı daha da artırıyor" diye açıklıyor.
Böyle bir ağrının teşhisinin zor olması ve doğru tedaviyi almayı zorlaştırmasının işleri daha da kötüleştirebileceğini belirten Dr. Barker'a göre, "Yanlış teşhisler, gecikmiş teşhisler, sağlık sistemindeki kötü deneyimler, inanılmama, bunların hepsi ağrının daha da artmasına katkıda bulunabilir".