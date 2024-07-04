Küçüklükten beri yanlış bilmişiz. Ceviz ağacının dibinde gerçekte neden oturulmaz?
Hurafe diyenler yanıldı. Uzmanlar gerçeği açıkladı. Ceviz ağaçlarıyla ilgili kritik uyarı geldi. Bilimsel raporlara göre ceviz ağacının altında oturulmamasının nedeni sülfür gazından başka bir şey değil
Çoğu kişi küçük yaşlarından itibaren ceviz ağacının altında oturulmaması konusunda büyüklerden uyarı almıştır. Yine bu uyarının ne kadar haklı çıktığını şimdi anlayacaksınız. Çünkü ceviz ağacının altında oturmanın bilimsel olarak zararları bulunuyor.
"Ceviz ağacının dibinde ve altında oturulmaz, adamı erken öldürür" sözünü duyduysanız muhtemelen hurafe olduğunu düşünmüşsünüzdür. Fakat memurlar.net sitesinde yer alan bilgiye göre, Ceviz ağacı sülfür gazı salgılar. Havadaki diğer gazlardan daha ağır olduğu için dibe çöker ve cevizin altında oturanı sersemletir. İşte Toroslar'a has bu söz oradan geliyor. Halkta yanlış bir kanaat olarak yerleşmiştir.
NET BİR BİLİMSEL KANIT BULUNMADIĞINI AKTARDI
Ceviz ağacının sülfür gazını saldığı araştırmalarda ortaya çıkıyor. Ancak Doğruluk Payı isimli 2020 tarihli araştırmasına göre, Ceviz ağaçlarının etrafında kendi fidanları da dahil odunsu bitki fidanlarının yetişmediği doğru değil. Ceviz ağaçlarının etrafında bu ağaçlar tarafından üretilen juglon isimli kimyasala duyarlı bazı bitki türleri yetişmiyor ancak hiçbir odunsu bitkinin yetişmediği iddiası yanlış. Ceviz ağaçlarının sülfür gazı salgıladığı iddiası için net bir bilimsel kanıt bulunamadı. Sülfürün ozon tabakasını onardığı iddiasıysa oldukça tartışmalı. Sülfürün küresel ısınmaya karşı kullanılması tartışılmakta fakat bu tartışmalarda ozon tabakasına verebileceği zararlar ve sebep olabileceği asit yağmurlarına dikkat çekilmiş.
BEYNE DİREKT ETKİ EDİYOR
Florence.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Şekil olarak beyne benzeyen ceviz ile ilgili yapılan çalışmalar cevizin gerçekte de beyin sağlığını etkileyebileceğini göstermektedir. Ceviz, beyni inflamasyona karşı koruyarak yaşlanmaya bağlı hızlı işlem yeteneği, zihinsel esneklik ve hafıza kayıplarında önemli azalma sağlamaktadır.