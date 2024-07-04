Küçüklükten beri yanlış bilmişiz. Ceviz ağacının dibinde gerçekte neden oturulmaz?

NET BİR BİLİMSEL KANIT BULUNMADIĞINI AKTARDI

Ceviz ağacının sülfür gazını saldığı araştırmalarda ortaya çıkıyor. Ancak Doğruluk Payı isimli 2020 tarihli araştırmasına göre, Ceviz ağaçlarının etrafında kendi fidanları da dahil odunsu bitki fidanlarının yetişmediği doğru değil. Ceviz ağaçlarının etrafında bu ağaçlar tarafından üretilen juglon isimli kimyasala duyarlı bazı bitki türleri yetişmiyor ancak hiçbir odunsu bitkinin yetişmediği iddiası yanlış. Ceviz ağaçlarının sülfür gazı salgıladığı iddiası için net bir bilimsel kanıt bulunamadı. Sülfürün ozon tabakasını onardığı iddiasıysa oldukça tartışmalı. Sülfürün küresel ısınmaya karşı kullanılması tartışılmakta fakat bu tartışmalarda ozon tabakasına verebileceği zararlar ve sebep olabileceği asit yağmurlarına dikkat çekilmiş.