Küflenme ve kurumayı önlüyor, tazeliğini koruyor. Bu yöntem ömrünü tam 2 kat uzatıyor
Peynirler zamanla dolapta olsa bile bozulabiliyor. Buna karşı bazı püf noktalar var. Uzmanlar, mutfaktaki bir malzemenin peynirlerin küflenme ve kurumasını önlediğini açıkladı. İşte bilmeniz gerekenler!
Evde iyi muhafaza edilmemiş yiyecekler zamanla bozulup küflenebiliyor. Bazı gıdalar çok daha uzun süre dayabilse de, ne yazık ki peynirlerin bekleme ömrü daha kısadır.
Ancak peynirin bekleme ömrünü uzatmak, küflenme ve kurumasını önlemek için bilinmesi gereken bazı etkili yöntemler var.
Exrta Room’daki uzmanlar, buzdolabındaki başka bir malzemenin peynirin kurumasını önleyebileceğini, küflenmesinin önüne geçebileceğini söyledi.