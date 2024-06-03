Kurban Bayramı tatilinde nereye gidilir? İşte vizesiz gidilebilecek yurt dışı önerileri
Bir internet sitesi, tatilseverler için Kurban Bayramı'nda vizesiz gidilebilecek yurt dışı rotalarını bir araya getirdi.
Enuygun, Kurban Bayramı tatilinde son dakika yurt dışı planı yapılabilecek vizesiz gidilebilen rota önerilerinde bulundu.
Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Gürcistan, çipli kimlik kartlarıyla seyahat edilebilen ülkeler arasında. Başkent Tiflis'in sokakları, tarihi Narikala Kalesi, Sülfür Hamamları ve Barış Köprüsü, Tiflis'te görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.
Balkanlar'ı düşünenler için Sırbistan, özellikle başkent Belgrad ile tanınıyor. Kalemegdan Kalesi, Aziz Sava Katedrali ve Nikola Tesla Müzesi gibi tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü bu şehrin mutfağı da lezzetli yemeklerle dolu.
Doğası ve tarihi zenginlikleriyle bilinen Makedonya da Türk vatandaşlarının vizesiz giriş yapabilecekleri ülkelerden biri. Makedonya'nın en çok ziyaret edilen şehri başkent Üsküp'te Taş Köprü, Makedonya meydanı ve Üsküp Kalesi gibi ziyaret edilebilecek pek çok yer bulunuyor. Taze fasulye yemeği tavce gravce, patlıcan ve acı biber sosu ajvar, Makedon mutfağının dikkati çeken lezzetlerinden.