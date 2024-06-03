Kurban Bayramı tatilinde nereye gidilir? İşte vizesiz gidilebilecek yurt dışı önerileri

Doğası ve tarihi zenginlikleriyle bilinen Makedonya da Türk vatandaşlarının vizesiz giriş yapabilecekleri ülkelerden biri. Makedonya'nın en çok ziyaret edilen şehri başkent Üsküp'te Taş Köprü, Makedonya meydanı ve Üsküp Kalesi gibi ziyaret edilebilecek pek çok yer bulunuyor. Taze fasulye yemeği tavce gravce, patlıcan ve acı biber sosu ajvar, Makedon mutfağının dikkati çeken lezzetlerinden.