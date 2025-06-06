Kurban Bayramı'nda et tüketirken sağlığınıza dikkat!

Kesimden sofraya: Hijyen her şeyden önce gelir

Kurban etinin kesimi ve yüzülmesi aşamasından itibaren hijyen kurallarına azami dikkat edilmelidir. Kesim işleminin temiz bir ortamda, ehil kişiler tarafından ve uygun ekipmanlarla yapılması büyük önem taşır. Hayvanın iç organları hızla çıkarılmalı ve et, mümkünse hemen parçalara ayrılmalıdır. Kesim sonrası etin kanının tamamen akıtılması, hem lezzet hem de sağlık açısından önemlidir.