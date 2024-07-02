Kuru göz sendromu nedir?
Kuru göz sendromu, gözyaşlarının gözler için yeterli yağlamayı sağlayamadığında ortaya çıkan bir göz hastalığıdır. Peki, kuru göz sendromunun belirtileri nelerdir? Kuru göz sendromu nasıl önlenir? Tedavisi nasıldır? İşte, kuru göz sendromuna dair detaylar…
Kuru göz sendromu nedir?
Gözyaşı, gözün saydam tabakası olan kornea ve konjonktivayı nemlendiren bir salgıdır. Gözü, dış etkenlerden korumaya yardımcı olur. Kuru göz sendromu ise, gözlerin yeterli derecede nemlenemediği bir göz hastalığıdır.
Kuru göz sendromunun belirtileri nelerdir?
Gözde yanma, batma veya rahatsızlık hissi
Gözde kızarıklık
Bulanık görme
Göz kapaklarında yapışkanlık veya çapaklanma
Gözlerde kaşıntı veya yanma hissi
Gözde sulanma
Işığa karşı hassasiyet
Kontakt lens kullanmada güçlük
Gece araba kullanırken zorlanma
Okuma sırasında gözlerin çabuk yorulması
Kuru göz sendromunun nedenleri nelerdir?
Kirpik dibi iltihabı, göz kapağında kapanma gibi göz kapağı problemleri
Göz enfeksiyonu
Göz tansiyonu ilaçları
Kontakt lens kullanımı
Klima, ısıtma, sigara dumanı, saç kurutma makinesi, rüzgar, sıcak hava gibi çevresel faktörler
Bilgisayar veya telefon gibi ışıklı ekranlı cihazlarla uzun süreli çalışma
Romatizmal hastalıklar
Katarakt, göz kapağı ameliyatı, lazer ameliyatı gibi geçirilmiş göz ameliyatları
Kuru göz sendromu nasıl teşhis edilir?
Kuru göz sendromunun teşhisinde şu yöntemler kullanılır:
Göz muayenesi
Tıbbi geçmiş
Göz testleri
Yarık lamba muayenesi
Schirmer testi
Gözyaşı kırılma süresi testi