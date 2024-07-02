Kuru göz sendromu nedir?

Gözyaşı, gözün saydam tabakası olan kornea ve konjonktivayı nemlendiren bir salgıdır. Gözü, dış etkenlerden korumaya yardımcı olur. Kuru göz sendromu ise, gözlerin yeterli derecede nemlenemediği bir göz hastalığıdır.