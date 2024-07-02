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  4. Kuru göz sendromu nedir?

Kuru göz sendromu nedir?

Kuru göz sendromu, gözyaşlarının gözler için yeterli yağlamayı sağlayamadığında ortaya çıkan bir göz hastalığıdır. Peki, kuru göz sendromunun belirtileri nelerdir? Kuru göz sendromu nasıl önlenir? Tedavisi nasıldır? İşte, kuru göz sendromuna dair detaylar…

Kuru göz sendromu nedir? - Sayfa 1

Kuru göz sendromu nedir?

Gözyaşı, gözün saydam tabakası olan kornea ve konjonktivayı nemlendiren bir salgıdır. Gözü, dış etkenlerden korumaya yardımcı olur. Kuru göz sendromu ise, gözlerin yeterli derecede nemlenemediği bir göz hastalığıdır.

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Kuru göz sendromu nedir? - Sayfa 2

Kuru göz sendromunun belirtileri nelerdir?

Gözde yanma, batma veya rahatsızlık hissi

Gözde kızarıklık

Bulanık görme

Göz kapaklarında yapışkanlık veya çapaklanma

Gözlerde kaşıntı veya yanma hissi

Gözde sulanma

Işığa karşı hassasiyet

Kontakt lens kullanmada güçlük

Gece araba kullanırken zorlanma

Okuma sırasında gözlerin çabuk yorulması

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Kuru göz sendromu nedir? - Sayfa 3

Kuru göz sendromunun nedenleri nelerdir?

Kirpik dibi iltihabı, göz kapağında kapanma gibi göz kapağı problemleri

Göz enfeksiyonu

Göz tansiyonu ilaçları

Kontakt lens kullanımı

Klima, ısıtma, sigara dumanı, saç kurutma makinesi, rüzgar, sıcak hava gibi çevresel faktörler

Bilgisayar veya telefon gibi ışıklı ekranlı cihazlarla uzun süreli çalışma

Romatizmal hastalıklar

Katarakt, göz kapağı ameliyatı, lazer ameliyatı gibi geçirilmiş göz ameliyatları

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Kuru göz sendromu nedir? - Sayfa 4

Kuru göz sendromu nasıl teşhis edilir?

Kuru göz sendromunun teşhisinde şu yöntemler kullanılır:

Göz muayenesi

Tıbbi geçmiş

Göz testleri

Yarık lamba muayenesi

Schirmer testi

Gözyaşı kırılma süresi testi

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