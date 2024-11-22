Kuru göz sendromu! Uzmanlar açıkladı: Kuru göz sendromunun 8 nedeni
Kuru göz sendromu, göz yüzeyindeki yetersiz gözyaşı üretimi ya da buharlaşmanın artmasıyla oluşan göz rahatsızlığıdır. Peki, kuru göz sendromunun nedenleri nelerdir? İşte, kuru göz sendromunun 8 nedeni…
GÜNEŞ KURU GÖZ SENDROMUNA NEDEN OLABİLİYOR
Güneş ultraviyole nedeniyle göz yapılarına zarar verebilir. Isı nedeniyle gözyaşının çabuk buharlaşmasına neden olmasının yanında, ultraviyole ışınları kuru göz sendromu, katarakt ve sarı nokta hastalığına da neden oluyor. Bu nedenle UV blokajı olan güneş gözlüğü kullanmak çok önemli.
RÜZGARIN KURU GÖZ SENDROMUNA ETKİSİ
Rüzgar serinlememizi sağlayıp bizi rahatlatırken gözlerimizi kurutuyor. Gözyaşı buharlaşıyor. Geniş çerçeveli bir gözlükle gözlerinizi koruyabilir, göz kuruluğu için kullanılan gözyaşı damlasıyla gözlerinizi nemlendirebilirsiniz.
KLİMA GÖZLERİ KURUTUYOR
Klima ortamdaki nem oranını düşürdüğü için gözleri kurutuyor. Rezidans tipi binalarda bu problem daha sık karşımıza çıkıyor. Klimaların bulunduğu ortamlarda göz kuruluğundan etkilenmemek için; klimanın üfleme yönü kesinlikle yüzümüze doğru olmamalıdır.