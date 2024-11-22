Kuru göz sendromu! Uzmanlar açıkladı: Kuru göz sendromunun 8 nedeni

GÜNEŞ KURU GÖZ SENDROMUNA NEDEN OLABİLİYOR

Güneş ultraviyole nedeniyle göz yapılarına zarar verebilir. Isı nedeniyle gözyaşının çabuk buharlaşmasına neden olmasının yanında, ultraviyole ışınları kuru göz sendromu, katarakt ve sarı nokta hastalığına da neden oluyor. Bu nedenle UV blokajı olan güneş gözlüğü kullanmak çok önemli.