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  4. Kuru göz sendromu! Uzmanlar açıkladı: Kuru göz sendromunun 8 nedeni

Kuru göz sendromu! Uzmanlar açıkladı: Kuru göz sendromunun 8 nedeni

Kuru göz sendromu, göz yüzeyindeki yetersiz gözyaşı üretimi ya da buharlaşmanın artmasıyla oluşan göz rahatsızlığıdır. Peki, kuru göz sendromunun nedenleri nelerdir? İşte, kuru göz sendromunun 8 nedeni…

Kuru göz sendromu! Uzmanlar açıkladı: Kuru göz sendromunun 8 nedeni - Sayfa 1

GÜNEŞ KURU GÖZ SENDROMUNA NEDEN OLABİLİYOR

 

Güneş ultraviyole nedeniyle göz yapılarına zarar verebilir. Isı nedeniyle gözyaşının çabuk buharlaşmasına neden olmasının yanında, ultraviyole ışınları kuru göz sendromu, katarakt ve sarı nokta hastalığına da neden oluyor. Bu nedenle UV blokajı olan güneş gözlüğü kullanmak çok önemli.

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Kuru göz sendromu! Uzmanlar açıkladı: Kuru göz sendromunun 8 nedeni - Sayfa 2

RÜZGARIN KURU GÖZ SENDROMUNA ETKİSİ

Rüzgar serinlememizi sağlayıp bizi rahatlatırken gözlerimizi kurutuyor. Gözyaşı buharlaşıyor. Geniş çerçeveli bir gözlükle gözlerinizi koruyabilir, göz kuruluğu için kullanılan gözyaşı damlasıyla gözlerinizi nemlendirebilirsiniz.

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Kuru göz sendromu! Uzmanlar açıkladı: Kuru göz sendromunun 8 nedeni - Sayfa 3

KLİMA GÖZLERİ KURUTUYOR

Klima ortamdaki nem oranını düşürdüğü için gözleri kurutuyor. Rezidans tipi binalarda bu problem daha sık karşımıza çıkıyor. Klimaların bulunduğu ortamlarda göz kuruluğundan etkilenmemek için; klimanın üfleme yönü kesinlikle yüzümüze doğru olmamalıdır.

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Kuru göz sendromu! Uzmanlar açıkladı: Kuru göz sendromunun 8 nedeni - Sayfa 4

‘TOZ’ DEYİP GEÇMEYİN

Toz kuru ve rüzgarlı havada göz yüzeyine yapışıp çizilmelere, enfeksiyonlara neden olabiliyor. Göze toz kaçması durumunda bol su ile yıkanmalı ve gözler ovuşturulmamalıdır. Batma devam ederse ihmal edilmemeli göz doktoruna gidilmelidir.

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