Kurumadan lokum gibi tavuk göğsü pişirme yöntemi ; Ağızda eriyor ve suyunu salıyor
Tavuk göğsü pişirirken kurumasını ve ağızda saman gibi tat bırakmasını önlemek oldukça önemli.
Ülkemizde tavuk eti çok yoğun tüketiliyor. Sevilen ve afiyetle tüketilen bu lezzetli tavuğun göğsünü pişirmek ise biraz zor.
Çünkü ayarına dikkat edilmediğinde tavuk göğsü çok pişiyor ve sert kalıyor. Bu nedenle de çok tercih edilmeyenler arasına giriyor.
TAVADA SOSLU TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ
Lezzetli ve kurumadan tavuk göğsü pişirmek için nefisyemektarifleri.com’daki bilgilerden yararlanabiliriz. Tarife göre gereken malzemeler şöyle:
- 600 gr tavuk göğüsü
Sosu için:
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- Baharat
- Tuz
- Sarımsak
- Kekik
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı su