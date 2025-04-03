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  4. Kurumadan lokum gibi tavuk göğsü pişirme yöntemi ; Ağızda eriyor ve suyunu salıyor

Kurumadan lokum gibi tavuk göğsü pişirme yöntemi ; Ağızda eriyor ve suyunu salıyor

Tavuk göğsü pişirirken kurumasını ve ağızda saman gibi tat bırakmasını önlemek oldukça önemli.

Kurumadan lokum gibi tavuk göğsü pişirme yöntemi ; Ağızda eriyor ve suyunu salıyor - Sayfa 1

Ülkemizde tavuk eti çok yoğun tüketiliyor. Sevilen ve afiyetle tüketilen bu lezzetli tavuğun göğsünü pişirmek ise biraz zor.

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Kurumadan lokum gibi tavuk göğsü pişirme yöntemi ; Ağızda eriyor ve suyunu salıyor - Sayfa 2

Çünkü ayarına dikkat edilmediğinde tavuk göğsü çok pişiyor ve sert kalıyor. Bu nedenle de çok tercih edilmeyenler arasına giriyor.

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Kurumadan lokum gibi tavuk göğsü pişirme yöntemi ; Ağızda eriyor ve suyunu salıyor - Sayfa 3

Fakat tavuk göğsünü kurutmadan lezzetli ve suyunu salacak şekilde pişirmek mümkün.

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Kurumadan lokum gibi tavuk göğsü pişirme yöntemi ; Ağızda eriyor ve suyunu salıyor - Sayfa 4

TAVADA SOSLU TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ

Lezzetli ve kurumadan tavuk göğsü pişirmek için nefisyemektarifleri.com’daki bilgilerden yararlanabiliriz. Tarife göre gereken malzemeler şöyle:

  • 600 gr tavuk göğüsü

Sosu için:

  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • Baharat
  • Tuz
  • Sarımsak
  • Kekik
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı su
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