Kuruyemişlerin faydaları nelerdir? Hangi kuruyemiş neye iyi gelir?

Leblebi

A vitamini, B6 vitamini, C vitamini, E vitamini, K vitamini, yağ,protein, lif, karbonhidrat, potasyum, magnezyum, demir, çinko ve kalsiyum içeren leblebi tokluk hissi vermesi ile diyet listelerinde ara öğün olarak yer alır. Leblebi; midede asit oluşumunu engeller. Lif içeriğiyle kalp sağlığını koruyarak kalp krizi ve felç riskini engeller. Magnezyum içeriği ile kemik sağlığını korur ve kemikleri güçlendirir. Leblebinin önemli faydalarından biri de anne sütünü artırmasıdır. Gün içinde bir miktar tüketilen sarı leblebi, anne sütünün miktarını yükselteceği için emzirme döneminde annelerin tüketmesi gereken bir besindir. Anneler leblebiyi ölçülü şekilde tüketmelidir. Çünkü, anne sütü ile bebeğe leblebi içeriğindeki bazı besinler geçebilir ve bebekte gaz oluşumuna neden olabilir.