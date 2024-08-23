Kuruyemişlerin faydaları nelerdir? Hangi kuruyemiş neye iyi gelir?
Kuruyemişler vitamin ve mineral kaynağı besinlerdir. Kuruyemişler lezzetli oldukları kadar kalp sağlığından beyin sağlığına, kemik sağlığından cilt sağlığına kadar birçok faydaları da bulunmaktadır. Peki, kuruyemişlerin faydaları nedir? Hangi kuruyemiş neye iyi gelir? İşte detaylar…
Leblebi
A vitamini, B6 vitamini, C vitamini, E vitamini, K vitamini, yağ,protein, lif, karbonhidrat, potasyum, magnezyum, demir, çinko ve kalsiyum içeren leblebi tokluk hissi vermesi ile diyet listelerinde ara öğün olarak yer alır. Leblebi; midede asit oluşumunu engeller. Lif içeriğiyle kalp sağlığını koruyarak kalp krizi ve felç riskini engeller. Magnezyum içeriği ile kemik sağlığını korur ve kemikleri güçlendirir. Leblebinin önemli faydalarından biri de anne sütünü artırmasıdır. Gün içinde bir miktar tüketilen sarı leblebi, anne sütünün miktarını yükselteceği için emzirme döneminde annelerin tüketmesi gereken bir besindir. Anneler leblebiyi ölçülü şekilde tüketmelidir. Çünkü, anne sütü ile bebeğe leblebi içeriğindeki bazı besinler geçebilir ve bebekte gaz oluşumuna neden olabilir.
Yer fıstığı
Yer fıstığı magnezyum, folat, E vitamini, bakır, protein, niasin ve lif içerir. İçerdiği niasin adındaki madde sayesinde yer fıstığı beyin sağlığını korur ve yaşlılık dolayısıyla oluşan demansın önüne geçer. İçeriğindeki E vitamini sayesinde cilt sağlığını korur. E vitamini, cilde nem sağlayıp esnekliğini kaybetmemesine yardımcı olur. Güneşten gelen zararlı ışınlardan da cildi korur. Öte yandan yer fıstığı safra kesesi taşlarının oluşumunu da önler. Safra kesesi taşlarının büyük bir kısmı kolesterolden oluşmaktadır. Yer fıstığı içeriği sayesinde kolesterol düşürücü etki gösterebilen bir besindir.
Antep fıstığı
B1, B6, E ve A vitaminleri ile demir, potasyum, beta-karoten, toplam fitosterol ve lutein içeren Antep fıstığı, Düzenli tüketildiğinde diyabet riskini en aza indirir. Kandaki kötü kolesterol seviyesini kontrol altına alarak kalp sağlığını korur.
Fındık
Fındık; E vitamini, protein, karbonhidrat, B riboflavin, tiamin, niasin, piridoksin ve pantotenik asit, kalsiyum, folat, çinko, potasyum, demir ve manganez içerir. Fındık, kalp sağlığını koruyarak kalp krizi riskini önlediği gibi, yüksek oranda lif içermesi nedeniyle bağırsak sağlığını da korur. Öte yandan, içerdiği E vitamini ile ölü hücreleri ortadan kaldırarak daha sağlıklı ve daha genç görünümlü bir cilt sağlar.