Kuşum Aydın kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kuşum Aydın nereli ve kaç yaşında?

Öte yandan Kuşum Aydın, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Seramik ve Cam bölümünde öğrenimini tamamladı. Bu sürecin ardından Tekstil Sanatları bölümüne geçiş yaptı ve buradan mezun oldu. Eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Bölümünde devam eden Aydın, kariyerine şarkıcılık ve televizyon dünyasında yön verdi.