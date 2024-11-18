Kuşum Aydın kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kuşum Aydın nereli ve kaç yaşında?
Aramızda Kalmasın’ın bu haftaki konuğu Kuşum Aydın oldu. Yalnızca şarkıcı olmayan, öyle ki bir kültür ikonu da olan Kuşum Aydın, eserleriyle yıllardır adından söz ettiriyor. Peki Kuşum Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Her hafta birbirinden değerli isimlerin konuk olduğu Aramızda Kalmasın programı, bu hafta sevilen isim Kuşum Aydın’a ev sahipliği yaptı. Peki Kuşum Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında?
KUŞUM AYDIN KİMDİR?
Asıl adı Muharrem Aydın Uğurlular olan Kuşum Aydın, 1 Temmuz 1966’da İstanbul’da dünyaya geldi. 58 yaşında olan sanatçı, sahne performansları ve televizyon ekranlarındaki samimi tavırlarıyla tanınıyor.
Öte yandan Kuşum Aydın, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Seramik ve Cam bölümünde öğrenimini tamamladı. Bu sürecin ardından Tekstil Sanatları bölümüne geçiş yaptı ve buradan mezun oldu. Eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Bölümünde devam eden Aydın, kariyerine şarkıcılık ve televizyon dünyasında yön verdi.
KUŞUM AYDIN KARİYERİ
Müzik kariyerine stüdyolarda vokalistlik yaparak adım atan Kuşum Aydın, sahne performanslarıyla dikkat çekerek kısa sürede adını duyurdu. 1998 yılında yayınladığı ‘’Mutlu Yıllar Kuşum’’ albümüyle “Kuşum Aydın” olarak anılmaya başladı. Sabah kuşağı programları ve müzik çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşarak ekranların sevilen isimleri arasına girdi.